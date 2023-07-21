西工区永昌路社区为老人免费拍照 定格最美夕阳红

近日，西工区汉屯路街道永昌路社区开展“老有所忆，定格美好”新时代文明实践主题活动，邀请爱心摄影师给有需要的老人拍照，照片随照随洗，洗好后当场免费送给老人。

近日，西工区汉屯路街道永昌路社区开展“老有所忆，定格美好”新时代文明实践主题活动，邀请爱心摄影师给有需要的老人拍照，照片随照随洗，洗好后当场免费送给老人。随着“咔嚓咔嚓”的快门声，一张张照片定格了美好的瞬间。（洛报融媒·洛阳网首席记者王若馨 通讯员 蔡荷琳 周伟华 摄影报道）