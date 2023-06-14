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快讯！省十四运会新闻发布会在郑州举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 16:31

　　8月3日下午，河南省政府新闻办召开新闻发布会，通报河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会总体情况，并回答记者提问。

　　河南省运动会每四年一届，由省政府主办，是全省规模最大、影响最广、参与人数最多的综合性运动会，是展示河南精神风貌、推进体育事业发展、检阅全民健身成果的重要契机。

　　河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会将于8月18日在洛阳市开幕，8月28日闭幕。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 郭飞飞 张怡熙 文/图）

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省十四运会参赛人数近5万人 项目数量创历届之最
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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