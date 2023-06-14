快讯！省十四运会新闻发布会在郑州举行

8月3日下午，河南省政府新闻办召开新闻发布会，通报河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会总体情况，并回答记者提问。 8月3日下午，河南省政府新闻办召开新闻发布会，通报河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会总体情况，并回答记者提问。 河南省运动会每四年一届，由省政府主办，是全省规模最大、影响最广、参与人数最多的综合性运动会，是展示河南精神风貌、推进体育事业发展、检阅全民健身成果的重要契机。 河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会将于8月18日在洛阳市开幕，8月28日闭幕。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 郭飞飞 张怡熙 文/图） >>>>相关链接 省十四运会参赛人数近5万人 项目数量创历届之最