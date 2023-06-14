省十四运会参赛人数近5万人 项目数量创历届之最

3日举行的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会新闻发布会上透露，本届省运会直接参赛人数近5万人，青少年竞技组共设24个大项633个小项，共有2.4万余人参赛，是河南省历届省运会赛事项目设置最多的一届。

3日举行的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会新闻发布会上透露，本届省运会直接参赛人数近5万人，青少年竞技组共设24个大项633个小项，共有2.4万余人参赛，是河南省历届省运会赛事项目设置最多的一届。

据介绍，本届省运会设青少年竞技组、学生组和社会组三个组别，直接参赛人数近5万人，目前各组别比赛陆续进行中。

其中，青少年竞技组共设24个大项633个小项，共有2.4万余人参赛，比上届新增了霹雳舞和羽毛球项目，是我省历届省运会赛事项目设置最多的一届。截至8月2日，已经完成赛艇、皮划艇、现代五项、羽毛球、排球乙组12个大项的比赛。

学生组比赛由省教育厅组织实施，分为大学生、中学生两个组别。大学生组共设17个大项、中学生组共设15个大项，包括田径、游泳、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、武术等，近1.5万人参赛。截至8月2日，已完成大学生14个大项和中学生11个大项的比赛。

社会组设置32个大项，其中省辖市组设置19个大项124个小项，省直和中央驻豫单位组设置13个大项30个小项，包括篮球、五人制足球、乒乓球、羽毛球等，近1万人参加比赛。截至8月2日，社会组省辖市组已完成体育舞蹈、围棋、龙舟、篮球、足球等13个大项的比赛；省直和中央驻豫单位组已完成羽毛球、拔河、网球、太极拳、乒乓球、射击、飞镖、五人制足球、篮球等9个大项的比赛。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 郭飞飞 /文 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 /图）

>>>>相关链接

快讯！省十四运会新闻发布会在郑州举行