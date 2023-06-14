洛阳市委进一步明确8个城市区（功能区）发展定位

中心城区是带动城市发展的主引擎，也是集聚资源要素的主平台。

洛阳城市阳台项目效果图 （资料图片）

中心城区是带动城市发展的主引擎，也是集聚资源要素的主平台。

洛阳打造平台型创新城市、青年友好型城市，着力提升发展质效、形象气质、功能品质，现有的8个城市区(功能区)扮演着重要角色，承担着重要作用。

两个多月来，市委主要领导先后到老城、瀍河、西工、洛龙、涧西、伊滨、偃师、孟津调研，并分别主持召开座谈会共商高质量发展之策。

在这一系列调研座谈背后，更令人瞩目的是，市委结合最新发展情况和当下时势变化，逐一明确各区发展定位，厘清发展策略和路径。

老城区：把文旅产业作为主攻方向

●调研时间：5月18日

●定位：把文旅产业作为主攻方向，走好新文旅产业发展之路

●解读：老城是全国唯一以“老城”命名的城市区，拥有丰厚的历史文化资源，发展文旅产业优势独特。这个暑期，在老城区洛邑古城等地，着一袭汉服，约三两好友，沉浸式拍照打卡，正在成为来洛阳旅游的全新打开方式。借助汉服热，老城区上半年旅游综合收入达105亿元，同比增长3倍以上，洛邑古城更是长时间“霸榜”抖音榜单。进入新发展阶段，文旅产业正成为新的风口。分析以上数据，市委提出老城要把文旅产业作为主攻方向的意义不言而喻。

●路径：如何发展新文旅产业？市委明确方向：坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，善于用新理念抓文旅。统筹好文旅发展和城市提质，把城市作为最重要的旅游目的地，保护肌理、提升风貌，植入业态、活化利用，通过城市提质带给游客更优体验感。拓宽视野格局，提升资本运作能力，推动文旅产业转型发展取得新成效。

瀍河区：强化新瀍河意识

●调研时间：5月18日

●定位：强化新瀍河意识，走好城乡融合发展之路

●解读：何为“新瀍河”？还需要从市委战略部署说起。去年，结合全市发展大局和有利于重点工作推进的原则，白马寺镇划归瀍河区管辖，解决了瀍河区发展腹地不足的短板。而白马寺地处城乡接合部的特殊区位，决定了瀍河区必须走城乡融合发展的新路。

●路径：新瀍河的立足点在白马寺片区，最大潜力也在该片区。基于此，市委推进瀍河区城乡融合发展的思路十分清晰。产业发展要立足白马寺、汉魏洛阳城等历史文化资源，谋划文旅业态，聚力打造新文旅高地；城市提质要推动连片改造，改变城市面貌、改善群众生活；乡村振兴要把白马寺片区作为重要着力点，将周边村庄进行联动改造，统筹资源、植入业态、提升风貌，提升旅游拉动效应。

西工区：在副中心城市建设中展现更大担当作为

●调研时间：5月20日

●定位：在副中心城市建设中展现更大担当作为

●解读：西工区地处洛北核心区域，产业基础良好，商圈集聚度高，城市配套成熟，拥有一批实力雄厚、享誉全国的科研院所，社会消费品零售总额连续10多年居全市首位。可以说，西工拥有最好的商贸资源，理应在副中心城市建设中展现更大担当作为。

●路径：市委提出，要深入研究产业发展问题，依托经开区大力发展先进制造业；依托中心商圈打造特色商业街区，提升商圈影响力；依托中心城区发展楼宇经济，吸引集聚青年创新创业。要深入研究城市提质问题，把握城市阳台建设契机，集中资源力量高品质打造城市现代轴线；加大老旧小区改造力度，做好与特色商业街区有机衔接；推进城市微改造，打造功能完善、时尚现代的城市气质。要深入研究社会治理问题，加强邻里中心建设，健全自治、自乐、志愿“三自”组织。

洛龙区：在现代化洛阳建设中走在前列

●调研时间：5月28日

●定位：为全市发展大局提供更强有力支撑，在现代化洛阳建设中走在前列

●解读：洛龙区是全市行政中心、经济中心、文体中心，在全市发展大局中位置特殊。可以说，洛龙区是洛阳的“当下”，代表着现阶段洛阳的发展水平、城市品质、城市活力。市委对洛龙区发展寄予厚望，希望洛龙以更高站位、更宽视野、更大格局研究谋划工作，为全市发展大局提供更强有力支撑，在现代化洛阳建设新征程中走在前列。

●路径：提供更强有力的支撑，走在全市前列，主要通过三个方面来实现。一是做强城市产业。加快发展先进制造业，集聚一批龙头企业和优势产业集群；加快发展新文旅产业，发挥好龙门、关林、洛南里坊等资源优势；加快发展楼宇经济，吸引更多高端人才、创新要素汇聚。二是提升城市品质。抓好城市微改造，抓好老旧小区和重点片区改造，抓好公共服务进社区。三是激发城市活力。打造一批高品质的夜经济消费场景和示范街区，打造对青年创业创新最有吸引力的城区。