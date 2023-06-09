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“黄河”铁人三项精英赛冠军谢卫：“铁人”是这样炼成的
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 15:37

　　前两天，洛阳选手谢卫获得“黄河”铁人三项精英赛50-59岁组冠军的消息引发关注。其实，早在五年前，他就在河南省第十三届运动会上夺得过标铁项目的铜牌。年过半百的谢卫是如何一步步炼成“铁人”的？

　　在洛阳市涧西区一家健身房内，记者见到了正在聚精会神地“撸铁”的谢卫。他先是在单杠上练习卷腹，接着在椭圆机上“手舞足蹈”，随后练习了背部拉伸和卧推杠铃，最后踏上了跑步机……全身训练完毕，他显得酣畅淋漓。谢卫今年53岁，长期的锻炼让他身材匀称，肌肉线条分明，看起来就像30多岁的小伙子。

　　“健身锻炼的习惯陪伴了我数十年。”谢卫出生在厂矿大院，父母都在某大型国企工作，他自幼就学会游泳，还加入了学校的田径队。每年暑假，他最爱泡在游泳池，游一万米是家常便饭。

　　1992年巴塞罗那奥运会期间，谢卫在电视上看到了铁人三项赛，这项考验体力和意志的项目引起了他的兴趣，可惜当时国内鲜有人练习。2017年，47岁的谢卫发现洛阳有了铁人三项运动的民间组织，他激动地向这些“达人”求教。

　　标准铁人三项赛全程51.5公里，比赛顺序是游泳1.5公里，骑公路自行车40公里，长跑10公里。“游泳和长跑是我的强项，就是骑行练得少。”经过高人指点后，谢卫开启了自己的升级之旅。他是一名游泳教练，每天早晨4点起床，骑行三小时，午休后，再游泳两个多小时。为了圆梦，他还咬牙花两万多元买了公路自行车。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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