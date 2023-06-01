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江凌在偃师区调研时强调 深入推进“积极融入中心城区”主战略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.12 08:23

江凌在偃师区调研时强调
深入推进“积极融入中心城区”主战略
推动思想观念转变产业转型升级乡村治理提效

　　11日，市委书记江凌到偃师区调研产业发展、邻里中心及乡里中心建设运营、农村寄宿制学校建设等工作，强调要深入推进“积极融入中心城区”主战略，推动思想观念转变、产业转型升级、乡村治理提效。

　　有色金属新材料产业是偃师着力发展的重点产业集群。在河南森杰铝业，得知企业新推出的家装铝板、铝蜂窝板等新型铝材产品市场畅销，江凌勉励企业持续聚焦下游铝深加工产业，在产品设计上融入更多文化元素，不断拓宽市场应用领域。江凌还察看新星轻合金材料二期、龙海电子玻璃二期、一道新能源等项目，了解生产运营、市场开拓等情况，指出要积极聚焦产业风口，加快在建项目进度，推动有潜力的企业做大做强。

　　在洛神生物科技有限公司，江凌希望企业聚焦动物疫病防控需求，发挥品牌优势，积极推进股权多元化改革，加快建立现代企业制度，扩大市场份额，推动企业发展不断取得新成效。他还来到三轮摩托车产业共享喷涂中心，鼓励三轮车相关企业坚持创新引领，加快产品升级，更好抢占国内国际两个市场。江凌还察看了翟镇镇甄庄村农民画特色产业发展情况。

　　加快邻里中心、乡里中心建设，是市委推进公共服务进社区(村)的重要部署。在商城街道新寨社区，江凌察看邻里中心、社区体育公园建设运营情况，叮嘱有关负责人破除行政思维，充分利用公共空间，更好满足群众需求。在首阳山街道鹿峰村，江凌走进特色民宿、村卫生室、老年公寓等地，对该村乡里中心建设成效给予肯定。他强调，要树牢群众观点，坚持从群众需求出发，统筹利用各类资源，完善拓展服务功能，把邻里中心、乡里中心打造成群众愿来想来的服务中心、活动中心。要创新社区体育公园建设理念，将体育运动设施嵌入公园，打造更多林荫运动空间，把实事办到群众心坎里。江凌还察看偃师人民医院新区医院建设情况。

　　江凌十分关注农村寄宿制学校建设工作。在岳滩镇东庄小学，他认真察看餐厅、宿舍及图书馆等功能区，叮嘱有关负责同志要加大寄宿制学校建设力度，配备就餐、洗浴等基本功能和接送车辆，抓好乡村少年宫建设，积极策划文体活动，更好满足农村儿童“上好学”的需要。

　　在随后召开的座谈会上，江凌听取偃师区重点工作开展、千亿级产业集群谋划等情况汇报，对做好下步工作提出要求。他强调，偃师区要深入推进“积极融入中心城区”主战略，密切与中心城区交通联系、产业联系，强化与伊滨区联动发展，形成更有效的协作关系，持续拉高标杆，提升城市功能品质，在全市发展大局中作出更大贡献。要转变思想观念，坚持问题导向，强化危机意识，既深刻认识与先进地区在理念、产业、城市、乡村等方面存在的差距，又充分看到构建新发展格局带来的机遇，打开视野格局，加强跨区域合作，增强工作紧迫感，奋力开创高质量发展新局面。要加快产业转型升级，把“在优质存量上做增量”摆在重要位置，聚焦产业风口积极培育新的优势产业集群，统筹做好“腾笼换鸟”文章，不断提升产业竞争力。要推动乡村治理提效，纵深推进“三清两建”，着力建强基层组织，健全群众自治机制，全面提升乡村治理水平。

　　王军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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