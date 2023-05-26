环境空气质量排名落后 伊滨区偃师区被约谈

昨日，我市召开约谈会，对2023年1月至5月环境空气质量排名落后的伊滨区、偃师区有关负责同志进行约谈。

昨日，我市召开约谈会，对2023年1月至5月环境空气质量排名落后的伊滨区、偃师区有关负责同志进行约谈。 昨日，我市召开约谈会，对2023年1月至5月环境空气质量排名落后的伊滨区、偃师区有关负责同志进行约谈。 综合1月至5月环境空气质量排名结果，伊滨区2月、3月连续2个月排名城市区后两位；偃师区1月、2月、3月连续3个月排名组团县区最后一位。伊滨区、偃师区有关负责同志分别在会上作表态发言。 副市长牛刚参加会议并讲话。他强调，要认真践行习近平生态文明思想，坚决扛起生态环境保护政治责任，坚定信心决心，持续攻坚克难，从严从实抓整改，着力解决影响生态环境的突出问题。要真正扑下身子进行调查研究，准确查找工作中存在的问题和不足，摸清问题企业底数，拿出精准有效的实招，推动环境空气质量持续改善。要以“零容忍”态度依法查处环境违法行为，强化督查，较真碰硬，对工作推进不力、作风不实、效果不好的要坚决问责追究，确保污染防治各项措施落到实处。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）