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高招第三次志愿填报明日8时开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.03 08:46

　　7月4日8时至6日18时，我省将进行高招第三次志愿填报。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生，把握好填报时间，以免网络堵塞。

　　志愿填报安排

　　高冰南介绍，我省高招第三次志愿填报时间为7月4日8时至6日18时。考生必须在规定时间内按要求完成志愿填报并保存，逾期不予补报。

　　本次涉及的批次及具体安排

　　①专科提前批(除艺术类、体育类和地方公费师范生外)，第一志愿可填报1个高校志愿，第二志愿为平行志愿，可填报1至4个高校志愿，每个志愿均可填报1至5个专业和是否同意调剂专业。

　　②专科提前批的地方公费师范生实行平行志愿，“1个院校+1个专业+1个设岗县(市、区)”为1个志愿，可填报1至12个志愿，不设志愿调剂。

　　③高职高专批实行平行志愿，可填报1至12个高校志愿，每个高校志愿可填报1至5个专业和是否同意调剂专业。

　　④体育专科批实行平行志愿，“1个院校+1个专业”为1个志愿，该批次设12个志愿，不设志愿调剂。

　　⑤艺术专科批实行平行志愿，可填报12个志愿，1个“学校+专业(或专业类)”为1个志愿，不设学校调剂和专业调剂志愿。

　　答疑解惑

　　针对考生关注度高的问题，高冰南、市卫健委科技教育科科长李云庭进行解答。

　　问：填报了本科二批志愿，还能填报高职高专批志愿吗？

　　答：可以。本科二批和高职高专批志愿的填报时间和录取时间都不同，两者并不冲突。

　　问：专科提前批和高职高专批有何区别？毕业后都能专升本吗？

　　答：“有特殊要求的专科专业”参加专科提前批录取，包括艺术、体育、定向培养军士、空乘、航海、医学、师范等专科，各类别不得兼报。“其他无特殊要求的普通类专科专业”参加高职高专批录取。

　　应届专科毕业生都可以报名参加专升本考试。

　　问：我是市区考生，能报洛阳的基层订单定向医学生吗？

　　答：可以。我市为加强基层医生队伍建设，提高农村医疗水平，从今年开始，通过洛阳职业技术学院，每年培养200名基层订单定向医学生，连续5年共计1000名。今年是招生的第一年，洛阳市辖区内、今年参加高考的考生均可报名，在高职高专批次填报洛阳职业技术学院的相关志愿。

　　在校期间的学费和住宿费，由学生承担1/3，其余费用由协议地县区财政及县域医共体承担。报考者毕业后，由协议地县区人民政府按照协议规定提供工作岗位，服务期不少于6年。本人服务期满，通过规范化培训并取得执业(含助理)医师资格后，按照有关规定纳入编制管理。（洛报融媒·洛阳网记者 吕温）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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