19日下午，市委书记江凌与来洛考察的华为公司高级副总裁杨瑞凯举行工作会谈，双方就深化数字经济等领域合作进行深入交流，达成广泛共识。

江凌与华为公司高级副总裁杨瑞凯举行工作会谈

徐衣显参加

19日下午，市委书记江凌与来洛考察的华为公司高级副总裁杨瑞凯举行工作会谈，双方就深化数字经济等领域合作进行深入交流，达成广泛共识。

江凌代表市委市政府对华为公司长期以来对洛阳发展给予的支持和帮助表示感谢。他说，华为公司技术实力雄厚、创新能力强劲，承载着民族产业发展的希望。洛阳高度重视与华为的合作，希望双方进一步加强对接交流，发挥各自优势，组建工作专班，推动务实合作取得更加丰硕的成果。进一步加快工作进度，全力以赴推动既定合作项目尽快实施、有序推进、早日见效。进一步明确责任分工，聚焦人工智能、政府“一网通管”、光电产业发展、数字交易平台等领域，落实牵头单位职责，梳理细化应用场景，吸引更多企业进入华为公司供应链产业链，结出更多务实合作硕果。

杨瑞凯介绍了华为公司运营情况。他说，华为与洛阳合作基础良好、合作领域广阔。华为将抢抓数字经济发展重大机遇，积极发挥技术优势，整合行业创新资源，推动双方形成更多高质量合作成果，更好赋能洛阳数字化经济发展，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

徐衣显、任丽君等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)