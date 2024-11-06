关于洛阳市直学校教师直招 教育局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市市直学校直招院校标准是什么？为什么同样是省属双非师范院校，有的在范围内，有的却不在？例如：湖北师范大学、山西师范大学等高校毕业生为何不能报考？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市市直学校直招院校标准是什么？为什么同样是省属双非师范院校，有的在范围内，有的却不在？例如：湖北师范大学、山西师范大学等高校毕业生为何不能报考？

市教育局回复：直招院校范围划定一类是原985院校和省内唯一原211院校；第二类是原211师范大学；第三类是部分省部共建师范大学和省内重点师范大学。您所提到的几所院校未能纳入。

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