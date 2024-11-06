关于洛阳市直学校教师直招 教育局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市市直学校直招院校标准是什么？为什么同样是省属双非师范院校，有的在范围内，有的却不在？例如：湖北师范大学、山西师范大学等高校毕业生为何不能报考？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市市直学校直招院校标准是什么？为什么同样是省属双非师范院校，有的在范围内，有的却不在？例如：湖北师范大学、山西师范大学等高校毕业生为何不能报考？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市市直学校直招院校标准是什么？为什么同样是省属双非师范院校，有的在范围内，有的却不在？例如：湖北师范大学、山西师范大学等高校毕业生为何不能报考？
市教育局回复：直招院校范围划定一类是原985院校和省内唯一原211院校；第二类是原211师范大学；第三类是部分省部共建师范大学和省内重点师范大学。您所提到的几所院校未能纳入。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605