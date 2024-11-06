明年5月31日起，洛阳将全面禁止电动三四轮车上路？官方回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：明年5月31日起，全面禁止电动三四轮车上路？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：明年5月31日起，全面禁止电动三四轮车上路？

市公安局回复：按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定，上道路行驶的车辆分为两种：一种是机动车，另一种是非机动车。目前在我市出现的低速电动四轮车，从时速、质量、尺寸等方面均超出了非机动车标准，但是又属于未列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》的产品，不能登记上牌，但是由于部分市民已经购买和使用了此类车辆，并且在行驶中出现不遵守交通法规的问题，严重影响了道路交通安全，引起了广大市民的关注和投诉，强烈要求治理。

一是为规范城市区道路交通秩序，积极预防交通事故，切实保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《河南省道路交通安全条例》《洛阳市道路交通安全条例》等有关法律法规，经市政府同意，在城市区实施电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行措施。

二是为了您和他人的安全，请在驾驶未列入工信部公告范围内的车辆前，仔细阅读使用说明书中关于该车辆为“非公路用车”的条款，并务必遵守国家和地方的道路交通法规。

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