昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究黄河险工刚性加固、山洪沟防洪治理和防汛备汛等工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于治水和防灾减灾救灾的重要论述，全力抓好冬春水利修缮、项目问题整改，全面提升工程建设管理水平，持续增强防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全。

昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究黄河险工刚性加固、山洪沟防洪治理和防汛备汛等工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于治水和防灾减灾救灾的重要论述，全力抓好冬春水利修缮、项目问题整改，全面提升工程建设管理水平，持续增强防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全。 徐衣显主持召开专题会议研究黄河险工刚性加固、山洪沟防洪治理和防汛备汛等工作

抢抓冬春岁修窗口筑牢黄河安澜屏障

集中开展查险除患全力确保平安度汛 昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究黄河险工刚性加固、山洪沟防洪治理和防汛备汛等工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于治水和防灾减灾救灾的重要论述，全力抓好冬春水利修缮、项目问题整改，全面提升工程建设管理水平，持续增强防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全。 会议听取了黄河孟津段险工及控导工程除险加固项目推进情况汇报。徐衣显强调，各级各部门要进一步提高政治站位，始终牢记黄河流域生态保护和高质量发展“国之大者”，统筹高质量发展和高水平安全，聚焦洪水风险这个现实威胁，将黄河生态保护与防洪治理紧密结合，构建完善的防洪工程体系和生态治理体系，续写黄河岁岁安澜新篇章。要抢抓水利冬春岁修黄金期，全面落实全省防汛抗旱、险工加固等部署安排，立足防大汛、抗大灾、抢大险，统筹政策争取、项目立项、资金保障、建设施工等重点工作，加快推进实施黄河孟津段险工刚性加固项目，确保工程早日建成投用、尽快发挥效益。要健全水旱灾害防御体系，以全市水网工程规划建设为抓手，统筹好上下游、左右岸、干支流，把守护汛期安全、保障生产生活结合起来，提高工程建管水平，加大巡查监管力度，筑牢防洪减灾“安全堤”，强化治水兴水“硬支撑”。要打好防汛备汛“主动仗”，树牢底线思维、极限思维，早安排、细部署、快行动，全面开展汛前风险隐患排查整治，加强应急物资储备与防洪救灾队伍建设，确保万无一失。 会议听取了偃师区山洪沟防洪治理情况汇报。徐衣显强调，要坚持问题导向，全面排查整治山洪风险隐患。要坚持安全第一、生命至上，高效有序推进增发国债山洪沟防洪治理项目建设。要健全预警体系，加强山洪灾害雨水情监测预报，完善防御预案，设置标识标牌，加强宣传演练，切实增强群众洪水防范意识和能力。要完善长效机制，不断提高项目谋划、规划、论证、设计质量，不断提升投、建、管、运、护水平。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)