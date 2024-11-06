洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

硕力信：聚焦新能源 全年营收有望同比增长50%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.28 08:10
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

硕力信智能群充系统生产现场

　　装配、测试、包装、交付……近日，位于高新区的洛阳硕力信新能源科技有限公司生产一片火热。随着企业新改造的智能生产线有序推进，又一批新能源电车智能群充系统通过检测，即将运向湖北市场。

　　“当下，我们正积极抢抓县域充换电补短板机遇，大力实施技术创新，全年营收有望同比增长50%。”谈及全年目标，硕力信董事长王瑞自信满满。

　　企业的自信，来自于深耕新能源市场的创新突破。

　　作为一家集新能源产品研发、生产、销售、管理于一体的国家级高新技术企业，硕力信自成立以来，聚焦新能源领域不断研发，目前已推出群充、光储充、液冷超充、智慧充电系列产品，打造出对应产业亮丽“新风光”。

　　“新”上成“群”。硕力信推出的群充系统，与传统充电单桩设备相比，具有功率输出灵活、损耗低、占地小等多重优点，可确保每一辆新能源汽车在最短时间内获得充足电能，从而更好支撑规模化电动汽车应用。

　　“新”上添“绿”。围绕光储充一体化应用，该企业积极研发系列产品，通过打造光伏发电—储能储电—新能源车充电链条，为新能源汽车注入源源不断“绿”能。

硕力信智能群充系统

　　“新”上提速。针对充电效率问题，硕力信推出的液冷超充设备，将充电时长由1个小时缩短至10分钟，实现更稳定、高效充电，目前已在商圈等多个应用场景实现稳定运营。

　　“新”上智能。结合数字化AI升级，该企业还积极打造智慧储能产品，可根据充电设备历史运行情况，开展充电负荷预测和安全预警，为新能源汽车充电保驾护航。

　　凭借着多项行业重磅创新，自今年以来，硕力信生产订单快速增长，已在充电板块取得多个相关订单，在换电板块与5家客运公司达成合作协议。

　　随着全球新能源汽车市场的持续扩张，当下该企业还在与巴西等国家新能源合作伙伴进行洽谈，有望推动“洛阳造”新能源产品漂洋出海，为推动我市对应产业高质量发展持续贡献创新力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 史白格 实习生 陆沛林 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 雨雪+剧烈降温马上到！洛阳市气象...
  • 请关注！2025年洛阳民政工作要点来了
  • 梅花绽放引游人【组图】
  • 徐衣显与驻洛全国人大代表座谈
  • 老城区：“以商养厕”模式助推公...
  • 洛阳发布8起消费维权典型案例
  • 中航光电为液冷技术发展再添“洛...
  • 89字铭文+虎头画像！汝阳县发现金...
  • 2025年，洛阳将新建改建600公里农...
  • 神都小巴专线优化调整 伊滨区2号...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    哪吒彩绘墙扮靓洛阳

    喜迎嘉宾

    感受大自然

    花开
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605