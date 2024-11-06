硕力信：聚焦新能源 全年营收有望同比增长50%

装配、测试、包装、交付……近日，位于高新区的洛阳硕力信新能源科技有限公司生产一片火热。随着企业新改造的智能生产线有序推进，又一批新能源电车智能群充系统通过检测，即将运向湖北市场。

硕力信智能群充系统生产现场

装配、测试、包装、交付……近日，位于高新区的洛阳硕力信新能源科技有限公司生产一片火热。随着企业新改造的智能生产线有序推进，又一批新能源电车智能群充系统通过检测，即将运向湖北市场。

“当下，我们正积极抢抓县域充换电补短板机遇，大力实施技术创新，全年营收有望同比增长50%。”谈及全年目标，硕力信董事长王瑞自信满满。

企业的自信，来自于深耕新能源市场的创新突破。

作为一家集新能源产品研发、生产、销售、管理于一体的国家级高新技术企业，硕力信自成立以来，聚焦新能源领域不断研发，目前已推出群充、光储充、液冷超充、智慧充电系列产品，打造出对应产业亮丽“新风光”。

“新”上成“群”。硕力信推出的群充系统，与传统充电单桩设备相比，具有功率输出灵活、损耗低、占地小等多重优点，可确保每一辆新能源汽车在最短时间内获得充足电能，从而更好支撑规模化电动汽车应用。

“新”上添“绿”。围绕光储充一体化应用，该企业积极研发系列产品，通过打造光伏发电—储能储电—新能源车充电链条，为新能源汽车注入源源不断“绿”能。

硕力信智能群充系统

“新”上提速。针对充电效率问题，硕力信推出的液冷超充设备，将充电时长由1个小时缩短至10分钟，实现更稳定、高效充电，目前已在商圈等多个应用场景实现稳定运营。

“新”上智能。结合数字化AI升级，该企业还积极打造智慧储能产品，可根据充电设备历史运行情况，开展充电负荷预测和安全预警，为新能源汽车充电保驾护航。

凭借着多项行业重磅创新，自今年以来，硕力信生产订单快速增长，已在充电板块取得多个相关订单，在换电板块与5家客运公司达成合作协议。

随着全球新能源汽车市场的持续扩张，当下该企业还在与巴西等国家新能源合作伙伴进行洽谈，有望推动“洛阳造”新能源产品漂洋出海，为推动我市对应产业高质量发展持续贡献创新力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 史白格 实习生 陆沛林 文/图）