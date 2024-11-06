老城区：“以商养厕”模式助推公厕焕新升级

灰白墙体与红砖装饰相得益彰，拱形门洞透出中式窗棂……近日，老城区南关公园旅游公厕建成投用。该公厕创新采用“以商养厕”建设模式，兼具现代美学与历史质感，不仅给市民、游客带来了极大便利，也成为一道亮丽的城市风景线。

灰白墙体与红砖装饰相得益彰，拱形门洞透出中式窗棂……近日，老城区南关公园旅游公厕建成投用。该公厕创新采用“以商养厕”建设模式，兼具现代美学与历史质感，不仅给市民、游客带来了极大便利，也成为一道亮丽的城市风景线。

游客惊叹：公厕成了网红打卡点

南关公园旅游公厕紧临天心·校场里文化创意产业园，与洛邑古城隔街相望。灰白色调的建筑主体，搭配拱形门洞与圆柱装饰，线条简洁流畅。部分墙面则采用红砖点缀，为建筑整体增添了古朴厚重的历史韵味。

来自杭州的游客张先生举着手机穿梭在拱形门廊间，称赞道：“我是被建筑外观吸引来的，这个红砖拼接设计既有现代艺术感，又有复古韵味。这哪儿是公厕，分明是一个小景点！”

“公厕外观设计突出‘有感觉、能打卡、可传播’理念，与天心·校场里文化创意产业园的建筑风格保持一致。”老城区城管局相关负责人介绍，公厕内部则精心规划35个厕位，其中男厕14个、女厕21个。装修风格上大量运用木质元素，搭配传统中式图案和灯笼状灯具，光影交错间，给市民、游客带来温馨舒适的如厕体验。