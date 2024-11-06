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鲍珊菊、郭裕芳携队友为中国队夺得场地车亚锦赛金牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.28 11:04
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　　洛报融媒记者从洛阳市青少年体育训练中心获悉，27日，在马来西亚落幕的2025年场地自行车亚洲锦标赛上，身披中国队战袍的洛阳选手鲍珊菊、郭裕芳携手河南队友骆书艳夺得成年女子团体竞速赛金牌。

　　共有来自亚洲16个国家和地区的306名运动员参加本次场地自行车亚锦赛。比赛分成年组和青年组两大组别，设有团体竞速赛、个人计时赛、个人追逐赛、团体追逐赛、争先赛、凯林赛、麦迪逊赛等10余个项目。值得一提的是，按照中国自行车运动协会相关要求，本次场地自行车亚锦赛，中国队以河南队为班底组队参赛，共有3女4男参加了短组项目的争夺。

　　经过7天激烈角逐，鲍珊菊、郭裕芳和小将骆书艳携手斩获成年女子团体竞速赛金牌；郭裕芳还摘得成年女子争先赛的银牌和女子凯林赛的铜牌；鲍珊菊则获得了成年女子争先赛的第四名；骆书艳获得女子1公里计时赛的银牌。在男子项目上，唐浩举、冯钰生、刘琦、邹天龙联手夺得成年男子团体竞速赛的银牌。刘琦以59秒901的成绩刷新男子1公里计时赛的全国纪录，成为国内第一人，并获得该项目银牌。

　　据介绍，本次场地自行车亚锦赛是中国队冬训结束后参加的第一场国际大赛，目的是以赛代练，锻炼队伍。由河南选手代表中国队出战短组项目的争夺，体现了河南选手在国内场地车项目上的优势。中国队也将通过本次亚锦赛进一步检验近段时间的训练效果，磨合阵容，查找问题，为下一阶段的训练提供参考和依据。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陆宇凡 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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