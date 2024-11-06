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洛阳小瀍科技有限公司：返乡创新创业 助力乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.28 08:18
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　　近日，瀍河区白马寺镇黑王社区的洛阳小瀍科技有限公司的无人机装配车间和文创工坊里，大家正在认真制作产品。

　　该公司是由瀍河区一群90后、00后返乡创业青年创办的一家科技创新公司，主要从事无人机编队演出和文创产品设计生产。该公司利用社区闲置用房，建起无人机装配车间和文创工坊，研发设计生产灯光秀无人机和热销文创产品，按照“公司+村集体”模式运营，带动村民就近就业，助力乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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