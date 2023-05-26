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省运会围棋比赛开赛 116名运动员报名参赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.19 17:36

　　19日，河南省第十四届运动会社会组(省辖市组)围棋比赛在洛阳开赛。

　　本次比赛为期5天，设老年男子个人组、老年女子个人组、公开组男子团体赛、公开组女子团体赛、混双赛等项目，是历届省运会中围棋赛事项目最多的一次，兼顾不同性别和年龄群体围棋爱好者的需求。

　　共有来自14个省辖市的116名运动员报名参赛。其中，洛阳队12位选手由洛阳市围棋协会经选拔赛遴选产生。比赛将于23日决出各项目一二三等奖项。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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