省运会围棋比赛开赛 116名运动员报名参赛

19日，河南省第十四届运动会社会组(省辖市组)围棋比赛在洛阳开赛。 19日，河南省第十四届运动会社会组(省辖市组)围棋比赛在洛阳开赛。 本次比赛为期5天，设老年男子个人组、老年女子个人组、公开组男子团体赛、公开组女子团体赛、混双赛等项目，是历届省运会中围棋赛事项目最多的一次，兼顾不同性别和年龄群体围棋爱好者的需求。 共有来自14个省辖市的116名运动员报名参赛。其中，洛阳队12位选手由洛阳市围棋协会经选拔赛遴选产生。比赛将于23日决出各项目一二三等奖项。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）