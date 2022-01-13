?洛阳市粮食和物资储备保障中心揭牌成立

9月30日，洛阳市粮食和物资储备保障中心(洛阳市军粮供应中心)正式揭牌成立，为洛阳市粮食和物资储备局公益一类事业单位。

9月30日，洛阳市粮食和物资储备保障中心(洛阳市军粮供应中心)正式揭牌成立，为洛阳市粮食和物资储备局公益一类事业单位。

根据全市事业单位重塑性改革要求，洛阳市粮食和物资储备保障中心(洛阳市军粮供应中心)主要职责为：负责全市军粮供应、市级储备粮(油)、市级战略和应急物资储备计划、收储、轮换、动用等相关事务性工作；参与建立市级储备粮垂直管理体系；协助监管市级储备粮(油)数量、质量、储存安全；负责救灾物资入库、储存、维护保养、发运工作；负责军粮补贴款的专户管理、下拨和预决算等财务工作；负责军供网点的业务指导及全市军供业务报表的汇总编报。

按照改革方案，洛阳市粮食和物资储备局保留洛阳市粮食行政执法大队。其主要职责为：依法对政策性粮食、社会粮食流通活动进行日常检查和行政执法；承办有关政策性粮食、物资储备、社会粮食流通活动中违法、违规行为以及重特大案件的查处工作；配合有关部门打击粮油商品和物资储备等生产经营活动中的违法违规行为；负责对县(区)级粮食执法业务的指导、培训工作。

此外，洛阳市粮油质量检测站整体划转至新组建的洛阳市产品质量检验检测中心。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 耿国宾）