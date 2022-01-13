洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中州时代新能源生产基地项目开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 19:34

我市与全省同步举行第六期“三个一批”项目建设活动
中州时代新能源生产基地项目开工
海澜集团服装供应链产业基地等项目同步开工，8个项目现场签约
江凌、徐衣显、陈元太、周立宸等分别出席相关活动

　　28日上午，根据省委省政府统一部署，我市与全省同步举行第六期“三个一批”项目建设活动，以宁德时代集团投资的中州时代新能源生产基地、海澜集团服装供应链产业基地等为代表的一批项目正式开工，同时集中签约、投产一批重大项目，着力推动项目建设形成滚动实施的良好态势，全力以赴奋战四季度，奋力实现经济发展“全年红”目标。

　　市委书记江凌、市长徐衣显、宁德时代集团党委书记陈元太等出席相关活动。海澜集团董事长周立宸代表开工企业，在全省第六期“三个一批”项目建设活动上作了发言。

　　在第六期“三个一批”项目建设活动中，我市最引人瞩目的是首期投资140亿元的中州时代新能源生产基地项目。此次我市“开工一批”活动就在位于伊滨区的中州时代新能源生产基地项目现场举行。该项目首期占地1700亩，按照“灯塔工厂”标准实施，预计3年内建成投产。未来双方将进一步探索扩大投资、拓展合作领域，打造全国有竞争力的1000亿产值新能源电池基地，并带动上下游配套产业及相关服务业年产值近2000亿元。

　　陈元太在开工仪式上致辞。他说，6月底宁德时代与洛阳市签署合作协议，短短3个月时间，双方合作项目取得一系列重大进展，诠释了河南速度，展现了洛阳效率。在这之中，各级政府时刻将项目作为首位项目，持续提供靠前服务、主动服务、优质服务，为尽快推进项目落地，多日通宵工作，令企业备受鼓舞。洛阳作为我国中西部地区重要的工业基地，工业基础雄厚，拥有多家具备车辆生产资质的企业以及新能源汽车零部件企业，产业、科技、文化、交通等优势明显，为新能源产业的发展提供了优渥土壤。此次携手洛阳，是双方精诚合作，推进新能源产业高质量发展的一次创新实践。宁德时代将充分发挥在锂电研发、生产、制造、市场领域的核心优势和可持续创新能力，携手洛阳市共同推进新能源产业生态建设，大力发展新能源电池产业，积极引入上下游配套，开发新能源发电项目，大力推广换电模式，不断提升新能源应用占比，努力打造在全国范围内具有竞争优势的新能源产业集群，协同构建洛阳新能源市场和产业双高地。宁德时代将全力以赴，为河南、洛阳实现“十四五”发展蓝图，打造新能源产业集群贡献最大力量。

　　徐衣显在致辞时指出，自去年省委省政府发出项目建设“最强动员令”以来，洛阳树牢“项目为王”鲜明导向，锚定万亿级经济总量目标，坚持以创新引领发展，以抢抓产业风口为主线，持续加强产业链精准招商，统筹推进“三个一批”“万人助万企”活动，全面实施产业发展“136”工作举措，加快培育十大重点产业集群，前五期“三个一批”项目进度居全省前列。宁德时代、凯盛科技、华为技术、海澜集团等一批龙头企业纷纷落地，一个个大项目、好项目在洛阳开花结果。洛阳市各级各部门将树牢“店小二”的服务理念，围绕企业发展全生命周期，做到“要素跟着项目走、服务围着项目转、工作盯着项目干”，全力以赴推动项目早日建成投产，让地企合作结出更加丰硕的成果，为洛阳经济社会高质量发展注入强劲动能，打造“建强副中心、形成增长极”的有力支撑。

　　在我市“签约一批”活动中，涧西区投资50亿元的AI智能产业化基地、汝阳县投资22亿元的龙泽能源绿色低碳资源综合利用项目、新安县投资20亿元的铝基新材料生产基地、宜阳县投资15亿元的颐高梦巢智慧岛产业社区、伊滨区投资10亿元的新众拓电子科技智能终端项目、偃师区投资10亿元的5GW高效智能光伏组件生产基地、孟津区投资10亿元的中科富海综合气体岛、洛龙区投资10亿元的恒生数字经济产业集群等8个项目进行现场签约。当日，我市共集中签约项目45个，投资总额312.3亿元，主要涉及新能源电池、航空装备、高端轴承、人工智能、电子化工、电子显示材料等重点产业领域。

　　全市“投产一批”活动在位于伊滨区的兰迪机器钢化真空玻璃及装备项目基地举行。江凌、徐衣显等深入企业车间，观摩考察研发生产、市场销售等情况，鼓励坚持创新驱动，紧盯产业风口，引领行业标准，积极拓展国内国际两个市场，加快做大规模、提高效益，着力实现高质量发展。

　　宁德时代集团董事长助理、战投企划总经理曲涛，宁德时代集团董事长助理、时代绿能董事长蒋安奕，洛阳市领导李新建、王军、孙延文、张玉杰、魏险峰等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市举行第六期“三个一批”...
  • 洛阳积极打造中部地区“电商之都” 更...
  • 洛阳：“三个一批”凝聚高质量发展“...
  • 首期投资140亿元！由宁德时代投资的中...
  • 洛阳古墓博物馆已完成提升改造 明日正...
  • 国庆假期，“东方博物馆之都”精彩活...
  • 洛阳退役侦察兵与战友打暗号 救下轻生...
  • 全力以赴做好信访稳定工作 以实际行动...
  • 事关全民健身！洛阳2家新组建的事业单...
  • 孟津区朝阳镇发展“鲜花经济” 推动农...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    垂钓夕阳里

    校园秋色

    全民健康 舞起来

    半湖瑟瑟半湖红
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605