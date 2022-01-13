28日上午，根据省委省政府统一部署，我市与全省同步举行第六期“三个一批”项目建设活动，以宁德时代集团投资的中州时代新能源生产基地、海澜集团服装供应链产业基地等为代表的一批项目正式开工，同时集中签约、投产一批重大项目，着力推动项目建设形成滚动实施的良好态势，全力以赴奋战四季度，奋力实现经济发展“全年红”目标。

我市与全省同步举行第六期“三个一批”项目建设活动

中州时代新能源生产基地项目开工

海澜集团服装供应链产业基地等项目同步开工，8个项目现场签约

江凌、徐衣显、陈元太、周立宸等分别出席相关活动

28日上午，根据省委省政府统一部署，我市与全省同步举行第六期“三个一批”项目建设活动，以宁德时代集团投资的中州时代新能源生产基地、海澜集团服装供应链产业基地等为代表的一批项目正式开工，同时集中签约、投产一批重大项目，着力推动项目建设形成滚动实施的良好态势，全力以赴奋战四季度，奋力实现经济发展“全年红”目标。

市委书记江凌、市长徐衣显、宁德时代集团党委书记陈元太等出席相关活动。海澜集团董事长周立宸代表开工企业，在全省第六期“三个一批”项目建设活动上作了发言。

在第六期“三个一批”项目建设活动中，我市最引人瞩目的是首期投资140亿元的中州时代新能源生产基地项目。此次我市“开工一批”活动就在位于伊滨区的中州时代新能源生产基地项目现场举行。该项目首期占地1700亩，按照“灯塔工厂”标准实施，预计3年内建成投产。未来双方将进一步探索扩大投资、拓展合作领域，打造全国有竞争力的1000亿产值新能源电池基地，并带动上下游配套产业及相关服务业年产值近2000亿元。

陈元太在开工仪式上致辞。他说，6月底宁德时代与洛阳市签署合作协议，短短3个月时间，双方合作项目取得一系列重大进展，诠释了河南速度，展现了洛阳效率。在这之中，各级政府时刻将项目作为首位项目，持续提供靠前服务、主动服务、优质服务，为尽快推进项目落地，多日通宵工作，令企业备受鼓舞。洛阳作为我国中西部地区重要的工业基地，工业基础雄厚，拥有多家具备车辆生产资质的企业以及新能源汽车零部件企业，产业、科技、文化、交通等优势明显，为新能源产业的发展提供了优渥土壤。此次携手洛阳，是双方精诚合作，推进新能源产业高质量发展的一次创新实践。宁德时代将充分发挥在锂电研发、生产、制造、市场领域的核心优势和可持续创新能力，携手洛阳市共同推进新能源产业生态建设，大力发展新能源电池产业，积极引入上下游配套，开发新能源发电项目，大力推广换电模式，不断提升新能源应用占比，努力打造在全国范围内具有竞争优势的新能源产业集群，协同构建洛阳新能源市场和产业双高地。宁德时代将全力以赴，为河南、洛阳实现“十四五”发展蓝图，打造新能源产业集群贡献最大力量。

徐衣显在致辞时指出，自去年省委省政府发出项目建设“最强动员令”以来，洛阳树牢“项目为王”鲜明导向，锚定万亿级经济总量目标，坚持以创新引领发展，以抢抓产业风口为主线，持续加强产业链精准招商，统筹推进“三个一批”“万人助万企”活动，全面实施产业发展“136”工作举措，加快培育十大重点产业集群，前五期“三个一批”项目进度居全省前列。宁德时代、凯盛科技、华为技术、海澜集团等一批龙头企业纷纷落地，一个个大项目、好项目在洛阳开花结果。洛阳市各级各部门将树牢“店小二”的服务理念，围绕企业发展全生命周期，做到“要素跟着项目走、服务围着项目转、工作盯着项目干”，全力以赴推动项目早日建成投产，让地企合作结出更加丰硕的成果，为洛阳经济社会高质量发展注入强劲动能，打造“建强副中心、形成增长极”的有力支撑。

在我市“签约一批”活动中，涧西区投资50亿元的AI智能产业化基地、汝阳县投资22亿元的龙泽能源绿色低碳资源综合利用项目、新安县投资20亿元的铝基新材料生产基地、宜阳县投资15亿元的颐高梦巢智慧岛产业社区、伊滨区投资10亿元的新众拓电子科技智能终端项目、偃师区投资10亿元的5GW高效智能光伏组件生产基地、孟津区投资10亿元的中科富海综合气体岛、洛龙区投资10亿元的恒生数字经济产业集群等8个项目进行现场签约。当日，我市共集中签约项目45个，投资总额312.3亿元，主要涉及新能源电池、航空装备、高端轴承、人工智能、电子化工、电子显示材料等重点产业领域。

全市“投产一批”活动在位于伊滨区的兰迪机器钢化真空玻璃及装备项目基地举行。江凌、徐衣显等深入企业车间，观摩考察研发生产、市场销售等情况，鼓励坚持创新驱动，紧盯产业风口，引领行业标准，积极拓展国内国际两个市场，加快做大规模、提高效益，着力实现高质量发展。

宁德时代集团董事长助理、战投企划总经理曲涛，宁德时代集团董事长助理、时代绿能董事长蒋安奕，洛阳市领导李新建、王军、孙延文、张玉杰、魏险峰等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)