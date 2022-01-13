洛阳古墓博物馆已完成提升改造 明日正式开馆

为全面推动“东方博物馆之都”双提升，助力数字化博物馆建设，提升改造后的洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)将于29日正式开馆，洛阳市将再添一处文旅“打卡地”。
为全面推动“东方博物馆之都”双提升，助力数字化博物馆建设，提升改造后的洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)将于29日正式开馆，洛阳市将再添一处文旅“打卡地”。
为全面推动“东方博物馆之都”双提升，助力数字化博物馆建设，提升改造后的洛阳古墓博物馆(河南古代壁画馆)将于29日正式开馆，洛阳市将再添一处文旅“打卡地”。
下沉式景观庭院、古香古色水榭休憩区、多媒体沉浸式互动平台……提升后的洛阳古墓博物馆不仅有颜值更有内涵。28日，记者进行提前打探。
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