第四届全球文旅创作者大会(洛阳站)暨“沉浸洛young城”活动启动仪式举行

23日，第四届全球文旅创作者大会(洛阳站)暨“沉浸洛young城”活动启动仪式在洛阳会展中心举行，文旅行业大咖、文旅达人齐聚洛阳，共话文旅文创融合发展，探讨文旅内容创作新模式。

23日，第四届全球文旅创作者大会(洛阳站)暨“沉浸洛young城”活动启动仪式在洛阳会展中心举行，文旅行业大咖、文旅达人齐聚洛阳，共话文旅文创融合发展，探讨文旅内容创作新模式。

全球文旅创作者大会是互联网传播方式与文化旅游的一次创新结合。自2019年以来，我省已连续4年成功举办全球文旅创作者大会，吸引众多文旅爱好者积极加入文旅创作者的队伍，从不同视角创作出精彩的视频、文字、图片等作品，展现丰富多彩的河南文旅资源，大会已成为提升“老家河南”品牌形象、展示中原文化和大美风光的平台。

本次活动由河南省文化和旅游厅、洛阳市政府共同主办，通过挖掘洛阳丰富的历史文化资源，从流量、直播、内容、话题、达人等多方面进行整合，着力打好“盛世隋唐”牌、“黄河文化”牌、“伏牛山水”牌、“国花牡丹”牌、“工业遗产”牌，塑造“行走河南·读懂中国”品牌形象，助力我市青年友好型城市建设，持续推动文旅市场复苏回暖，激活文旅消费潜力。

近年，洛阳秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，围绕“传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达”进行积极探索，《风起洛阳》《龙门金刚》《唐宫夜宴》等优质文旅IP不断涌现，二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、老君山等一批网红景区频频出圈，为全省文旅产业高质量发展作出了积极贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李雅娟 文/图)