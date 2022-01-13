央媒关注龙门石窟文物保护工作 相关话题登上抖音热搜榜

“择一事，事一生，他们将自己的时间、热爱和坚守都奉献给龙门石窟。”昨日，人民日报抖音号在其视频作品中这样写道，以致敬龙门石窟的文物工作者。该视频引发网友热烈讨论，并获多家媒体转发。

(视频截图)

“择一事，事一生，他们将自己的时间、热爱和坚守都奉献给龙门石窟。”昨日，人民日报抖音号在其视频作品中这样写道，以致敬龙门石窟的文物工作者。该视频引发网友热烈讨论，并获多家媒体转发。截至昨日17时，该视频已收获30余万点赞量。相关话题#25年书写一行简历#，迅速登上抖音热搜榜单，截至目前，浏览量达数百万。

视频主要介绍了前段时间完工的龙门石窟奉先寺大型保护工程，以及龙门石窟文物工作者在石窟日常养护工作中的点滴。

2021年12月，龙门石窟奉先寺大型保护工程正式开工，于2022年7月21日圆满完工，历时228天。该工程是自20世纪70年代对奉先寺实施保护修复工程以来，首次实施的大型保护工程。工程主要分为两大重点部分：一是渗漏水治理，即根据奉先寺地质状况、裂隙分布、渗漏水病害发育程度等，对奉先寺西壁、南壁、北壁和周边区域进行治理；二是危岩体加固，对奉先寺壁面和周边山体危岩体采取加固措施，提升岩体的稳定性。

“致敬文物工作者，默默无闻的坚守者！”

“一干就是二十几年，不容易啊！”

“把青春都献给了文物。”

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网友们纷纷在视频评论中表达对文物工作者的敬意。

“我们的工作简历很好写，一行字——(龙门石窟文物保护工作)干了25年。”龙门石窟研究院保护研究中心主任马朝龙在视频中说道。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇）