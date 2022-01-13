暖气转供小区要无差别改为直供吗？市热力公司回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳中心城区暖气转供小区三年内要无差别改为直供，这是真的吗？能否由小区业主自主选择是否更改？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳中心城区暖气转供小区三年内要无差别改为直供，这是真的吗？能否由小区业主自主选择是否更改？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳中心城区暖气转供小区三年内要无差别改为直供，这是真的吗？能否由小区业主自主选择是否更改？
洛阳市热力公司回复：小区供暖“转改直”是为了改善我市居民供暖的质量，该项工作依法依规开展，“转改直”必须建立在小区业主自愿的基础上，如果转供暖的小区，广大业主对小区的供暖比较满意，愿意承担小区供暖设施以后改造更新的责任和义务，可以维持小区现有的供暖管理方式。
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