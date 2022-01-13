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洛阳县域经济隆起新高地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.06 08:57

黛眉山景区风景如画

　　郡县治则天下安，县域兴则城市强。作为城市经济和农村经济的结合体，县域经济对推动经济社会发展具有关键性、战略性和基础性作用。

　　近年，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县域治理“三起来”重要指示精神，践行新发展理念，抢抓中部崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇，以开发区为载体，推动县域经济差异化高质量发展，走出了一条独具洛阳特色的县域经济发展之路。

希利科新材料有限公司车间生产忙

　　以产业发展壮大县域经济实力

　　一垛垛金黄色的耐火材料，一组组智能化的生产设备，日前，记者来到位于伊川县的中钢洛耐先进耐火材料产业园希利科新材料有限公司，只见生产车间一片繁忙，高科技耐火材料产品接连下线。

　　该项目一期从开工到达产仅用1年时间，实现了当年建设、当年投产、当年收效，更成为洛阳实施“退城入园”、推动传统产业转型升级的生动例证。如今，在北京利尔、中钢洛耐等创新龙头企业的整合带动下，伊川县耐火材料产业的含“金”量、含“新”量、含“绿”量成色更足。

　　产业是县域经济发展的重要支撑。近年来，我市坚持把做强产业作为强县富民的根本，以产业发展壮大县域经济实力，增进民生福祉，城乡面貌焕然一新。

　　由万基控股、双瑞钛业、中超新材料等龙头企业带动，新安县正推动铝钛新材料产业向高精尖领域拓展，力争打造销售收入超1000亿元的铝钛新材料产业集群。

　　在宜阳县，洛阳航空航天智创产业园正加快建设，这里将形成高端航空航天产品配套产业集群，为我市制造业高质量发展提供有力支撑。

　　洛阳县域面积占全市面积比重大，高质量发展的基础在县域、短板在县域，潜力也在县域。近年，我市以项目为抓手，以产业为支撑，推动县域经济高质量发展，带动洛阳市经济总量先后突破4000亿元、5000亿元大关。

　　当下，我市锚定实现万亿级经济总量目标，各县区发挥自身优势，着力做大做强做优主导产业，瞄准产业风口，为“建强副中心、形成增长极”注入强劲新动能。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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