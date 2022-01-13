瞧！洛阳女公交车长“比武”

1日，2022年洛阳公交集团职工职业技能竞赛进入实操阶段，中州东路公交停车场成了“练兵场”，29名精神抖擞的女公交车长同场竞技，风采动人。

1日，2022年洛阳公交集团职工职业技能竞赛进入实操阶段，中州东路公交停车场成了“练兵场”，29名精神抖擞的女公交车长同场竞技，风采动人。

“哔！”上午10点多钟，一声响亮的哨音骤起，坐在驾驶室里的张晓翠快速呼出一口气稳定情绪，随即握紧方向盘、抬脚放开刹车，让公交车朝着前方的赛道开去。左转弯、回正、控制车速、穿过限宽门、右前轮稳稳停在30厘米停车线以内；4分钟内，正面进入S弯，随后全程倒车出弯……比赛中，张晓翠注意力高度集中，鼻尖冒出细细的汗珠，10.5米长的公交车随着她的控制“走位”越来越灵活，最终助她高质量完成各个比赛项目。

张晓翠戴眼镜，一名文静的“95后”。如果不是亲眼所见，估计很难有人想到她是一名拥有A3驾照的公交车司机。她开玩笑说，当初，她没想到会在机缘巧合之下跨界——学生时代学的是计算机专业，2016年入行公交系统，见习1年后被分到95路当公交车长，至今已有5年驾龄。

“正式上岗后压力可大，第一个月就瘦了十斤。”张晓翠回忆，她见习期间接触的是燃气车，没想到上岗后开的是燃油挂挡车，这让她更紧张了。95路沿线有不少站台在坡路上，上岗第一个月期间，有一次她半坡起步熄火了三次。乘客们看她一个小姑娘手忙脚乱满头大汗，就赶紧安慰她不要着急，大家都耐心等着她……

“第二个月好了一点，不紧张了。”张晓翠打趣说，经过半年锻炼，她开得越来越顺，如今已经成了不慌不忙的“老司机”。虽然是第一次参加技能竞赛，但她来之前向前辈请教过，也实地操练过，没那么紧张。

当天比赛有29名女选手，刘沛祺排在26号出场。这位有着18年驾龄的车长开朗健谈，笑称自己是“老年组选手”。她入行之初开的是5路公交，那时候，车不是新能源纯电动车，本身就比较重，对女公交车长来说不算太“友好”。

“其实，我们日常工作中积累的经验，就是对比赛项目的练习。”刘沛祺说，2009年至今，她都在81路线路上，目前开的是“铛铛车”，而比赛的车型是10.5米的常规公交车。尽管她之前参加过这样的技能竞赛，但开陌生车还是让她有点压力。

“发挥最大能力争取名次吧，毕竟我们是有‘身份’的集体。”刘沛祺笑着说，就在去年，81路班组先后荣获了“全国巾帼文明岗”称号和“全国工人先锋号”称号。目前，81路班组有近60名车长，其中有35名女车长。

洛阳公交集团相关负责人介绍，眼下，洛阳公交集团有147条线路、3000多名车长，女车长的数量已经达到了601名，在技术锤炼上也是“冬练三九、夏练三伏”，正慢慢成为中坚力量。今年集团职工技能竞赛首次举办女车长专场，还吸引了全市三八红旗手(集体)行业创建观摩会到现场举办。

“她们已经成为行业的一道亮丽风景线。”该负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 胡道花 文/图)