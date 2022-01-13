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“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”在上海博物馆开幕 众多洛阳珍贵文物亮相
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.01 10:20
镶嵌绿松石兽面纹牌饰

　　7月31日，记者从洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆获悉，“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”7月30日在上海博物馆开幕并正式对外展出，众多洛阳珍贵文物亮相。

　　“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”是上海博物馆“何以中国”文物考古大展系列的首个特展，其由上海市文物局、河南省文物局和中国社会科学院考古研究所指导，上海博物馆、河南博物院主办，河南省文物考古研究院、洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆等20家文博单位共同参与，将以文物为点、时间为线、王都为面，展现夏商周时期中原地区的丰富历史内涵。

　　据了解，此次“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”将持续至10月23日，展出200余件(套)夏商周时期的珍贵文物。其中，错金银团花纹带流铜鼎、“齐侯”铜盂、“王作”鼎等21件(套)文物出自洛阳博物馆，涵盖夏代至战国多个历史时期；镶嵌绿松石兽面纹牌饰、网格纹铜鼎等珍贵文物则借展自二里头夏都遗址博物馆。

　　本次特展不仅有众多精美文物出自洛阳，特展名称也与洛阳有关。洛阳博物馆相关负责人介绍，特展名称中的“宅兹中国”出自西周早期青铜器何尊的铭文，“中国”二字指的便是洛阳地区，这是“中国”一词目前所见最早的出处。何尊铭文记述了武王灭商与营建洛邑的史实。“中国”二字为方位词，指国家的中心、中央，即今洛阳一带。

　　二里头夏都遗址博物馆相关负责人说，夏商周三代是中华文明的集大成时期，“昔三代之居，皆在河洛之间”，许多传承至今的思想文化、物质文明都渊源于这片土地。希望通过本次展览，向公众展现夏商周时期河洛先民的智慧与创造，为阐释中华文明起源这一宏大命题助力。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 黄超 赵腾宇 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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