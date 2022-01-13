洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

落花犹似坠楼人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.07.21 08:00

　　繁华事散逐香尘，

　　流水无情草自春。

　　日暮东风怨啼鸟，

　　落花犹似坠楼人。

　　——唐杜牧《金谷园》

　　杜牧的这首咏史诗，讲述了一个凄美的故事。

　　故事的发生地在洛阳的金谷园。西晋富豪石崇为和晋武帝的舅父王恺争富而修筑此园。据史料记载，石崇曾“屑沉水之香如尘末，布象床上，使所爱者践之，无迹者赐以真珠百琲(音同贝)”，由此可窥见金谷园豪奢之一斑。

　　金谷园还集合了一批当时著名的文人雅士，号称“金谷二十四友”。其中，除了石崇，还有“掷果盈车”的美男潘安，“洛阳纸贵”的左思，三国名将陆逊的孙子陆机、陆云两兄弟等。这些文人雅士在金谷园宴饮游乐，歌舞升平。

　　绿珠是石崇的姬妾，妩媚动人，又善解人意、能歌善舞，因而石崇在众多姬妾中独宠绿珠。每次宴客，石崇必命绿珠出来歌舞劝酒，见者都惊为天人，绿珠之美名闻天下。

　　或因石崇太过高调，到处炫富惹人妒忌，得罪了不少人。石崇失势被免官以后，大臣孙秀明目张胆地向石崇讨绿珠，石崇坚决不允。

　　孙秀大怒，劝赵王伦诛石崇。赵王伦于是派兵杀石崇。石崇对绿珠叹息：“我现在因你而获罪。”绿珠流泪：“愿效死于君前。”遂坠楼而死。

　　“落花犹似坠楼人”，写的正是绿珠。暮春时节，诗人杜牧凭吊金谷园，落英缤纷，残红成阵，看到落花，不由想起坠楼人，那无奈凋零的生命，不正如这落花吗？以“落花”喻“坠楼人”，伤春感昔，触物兴怀，意境凄迷。

　　历代凭吊绿珠的诗很多，白居易写过，刘克庄写过，就连曹雪芹也写过。《红楼梦》中，曹雪芹借黛玉之手写过《咏绿珠》。相比之下，还是杜牧这首诗更为凄婉动人。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 蛙人潜入黄河 对洛阳黄河公路大桥进...
  • 国家牡丹园北园是否拆除围墙？洛阳市...
  • 一小时充满一台车！瀍河区新添一座新...
  • 洛阳市区一批重点易涝点改造完毕
  • 提劲！这些行业巨头加快落子洛阳
  • 事关暑期出行！洛阳疾控专家的这些提...
  • 洛阳多部门联合严查“电三电四”违法行为
  • 网友询问人工增雨标准 洛阳市气象局详...
  • 恭喜！“河南好人榜”再添5名洛阳人
  • 汝阳：雨后蓝天美如画
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    电线杆长出“蜘蛛网” ...
    洛阳迪赛机械设备有限...
    沉浸式研学 感受书法魅力
    洛阳中科GMP研发生产基...
    精彩热帖

    厚萼凌霄花正开

    黑白街头

    再拍紫薇

    晨练
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605