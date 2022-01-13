据史料记载，石崇曾“屑沉水之香如尘末，布象床上，使所爱者践之，无迹者赐以真珠百琲(音同贝)”，由此可窥见金谷园豪奢之一斑。

繁华事散逐香尘，

流水无情草自春。

日暮东风怨啼鸟，

落花犹似坠楼人。

——唐杜牧《金谷园》

杜牧的这首咏史诗，讲述了一个凄美的故事。

故事的发生地在洛阳的金谷园。西晋富豪石崇为和晋武帝的舅父王恺争富而修筑此园。据史料记载，石崇曾“屑沉水之香如尘末，布象床上，使所爱者践之，无迹者赐以真珠百琲(音同贝)”，由此可窥见金谷园豪奢之一斑。

金谷园还集合了一批当时著名的文人雅士，号称“金谷二十四友”。其中，除了石崇，还有“掷果盈车”的美男潘安，“洛阳纸贵”的左思，三国名将陆逊的孙子陆机、陆云两兄弟等。这些文人雅士在金谷园宴饮游乐，歌舞升平。

绿珠是石崇的姬妾，妩媚动人，又善解人意、能歌善舞，因而石崇在众多姬妾中独宠绿珠。每次宴客，石崇必命绿珠出来歌舞劝酒，见者都惊为天人，绿珠之美名闻天下。

或因石崇太过高调，到处炫富惹人妒忌，得罪了不少人。石崇失势被免官以后，大臣孙秀明目张胆地向石崇讨绿珠，石崇坚决不允。

孙秀大怒，劝赵王伦诛石崇。赵王伦于是派兵杀石崇。石崇对绿珠叹息：“我现在因你而获罪。”绿珠流泪：“愿效死于君前。”遂坠楼而死。

“落花犹似坠楼人”，写的正是绿珠。暮春时节，诗人杜牧凭吊金谷园，落英缤纷，残红成阵，看到落花，不由想起坠楼人，那无奈凋零的生命，不正如这落花吗？以“落花”喻“坠楼人”，伤春感昔，触物兴怀，意境凄迷。

历代凭吊绿珠的诗很多，白居易写过，刘克庄写过，就连曹雪芹也写过。《红楼梦》中，曹雪芹借黛玉之手写过《咏绿珠》。相比之下，还是杜牧这首诗更为凄婉动人。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）