14日至15日，市委书记江凌深入栾川县，调研特色产业发展、“五星”支部创建、美丽乡村建设等工作，强调要发挥好生态资源优势，因地制宜发展特色产业，积极推进乡村运营，努力把绿水青山转化为金山银山。

江凌到栾川县调研时强调

发展特色产业 推进乡村运营

努力把绿水青山转化为金山银山

14日至15日，市委书记江凌深入栾川县，调研特色产业发展、“五星”支部创建、美丽乡村建设等工作，强调要发挥好生态资源优势，因地制宜发展特色产业，积极推进乡村运营，努力把绿水青山转化为金山银山。

栾川积极适应文旅消费新趋势，在高端民宿、休闲露营等领域不断推出新业态、新产品，入夏以来吸引一大批游客前来休闲度假，生态旅游持续火爆。江凌察看叫河镇桦树坪村康养民宿、三川镇大红村高山花海、三川镇柳子村露营基地、庙子镇春风江南民宿集群等项目，与乡村运营商、返乡创业青年、游客等深入交流。他指出，要强化市场思维，找准客户核心需求，打造更具吸引力的旅游度假产品，精准锁定目标客户。要强化运营思维，引进高水平、专业化乡村运营商，有效盘活资源资产，推出更多深受年轻人青睐、具有乡村韵味的沉浸式体验场景。要强化品牌思维，完善配套设施，提升服务环境，引导农家宾馆转型升级，打造一批高端民宿品牌，带动更多群众增加收入。

位于合峪镇柳坪村的兰花产业园，通过引导乡贤返乡创业，着力实现高效农业、创意农业和休闲农业融合发展。江凌察看产业园规划建设情况，与返乡创业乡贤交流运营经验，对该村抢抓特色农业风口的成效给予肯定，希望他们坚定信心，大力发展兰花种植、加工、观赏特色产业，不断增加村集体经济收入和农民收入。他指出，要在拉长兰花产业链条上下更大功夫，坚持农旅融合，提升建设标准，培育优质品种，注入文化元素，引入农业旅游、产品交易、主题民宿等新业态，吸引更多游客来赏兰花、做交易、听讲座、品文化，实现综合效益最大化。江凌叮嘱栾川县要把兰花种植作为重要的乡村特色产业来研究，积极开拓视野，出台专项政策，努力打造北方地区最大的兰花种植交易市场。

江凌十分关注“五星”支部创建工作进展。调研途中，江凌临时停车，到庙子镇老张村察看“五星”支部创建、脱贫攻坚成果巩固拓展情况，随机走访申建波、王春兰等群众，详细询问村民收入、环境整治、就医养老等情况。他指出，创建“五星”支部，首先要做到支部过硬。要坚持目标导向，紧扣“五星”支部创建要求，立足支部基础条件，用好激励倒逼机制，从严从实抓好创建工作，把村庄建得更美、让群众生活得更好。在石庙镇光明社区，江凌察看“五星”支部创建、便民服务、社区养老等工作，强调要深入了解群众需求，根据需求完善设施、配置资源、策划活动、提供服务，提升社区服务实效性，更好满足群众实际需要。

栾川县坚持以乡村运营为抓手推动乡村建设，美丽乡村建设成效明显。江凌先后到合峪镇砚台村、叫河镇桦树坪村察看美丽乡村建设情况，深入了解童话小镇、农家宾馆运营状况，与前来休闲度假的外地游客交流，就完善配套设施、提升服务针对性等交流探讨。他指出，要紧盯游客需求，完善休闲健身、卫生医疗等配套设施，为游客提供更贴心服务。要树立更高标准，持续改善环境，拓展服务项目，补上短板弱项，吸引更多游客来栾川体验春花烂漫、盛夏避暑、豫西秋色、冬季冰雪的魅力，努力实现乡村旅游“夏季热”向“四季热”转变。

江凌还到省钨钼质检中心暨栾川县公共检测中心调研，指出要强化市场化运营，与河南大学深化合作，携手打造高品质的公共服务平台，不断拓展服务领域，提升运营收益，更好服务地方经济社会发展。

王军、雷雪芹、韩治群等参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）