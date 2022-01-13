共青团信阳市委领导来洛 学习洛阳网青年驿站运营经验

青年驿站扮靓城市，青春洛阳蓬勃新生。昨日下午，共青团信阳市委书记陈建国带队到洛阳日报报业集团，观摩学习洛阳青年驿站的建设与运营经验。

青年驿站扮靓城市，青春洛阳蓬勃新生。昨日下午，共青团信阳市委书记陈建国带队到洛阳日报报业集团，观摩学习洛阳青年驿站的建设与运营经验。

信阳市委组织部人才工作科科长李锋一起来洛观摩学习。共青团洛阳市委书记李华敏，洛阳日报报业集团编委、洛阳网执行总编辑刘宏波等陪同。

陈建国一行先后参观了洛阳网采编大厅、洛阳日报报业集团“中央厨房”，对洛阳日报报业集团全媒体运营工作表示赞赏。