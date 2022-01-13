洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

共青团信阳市委领导来洛 学习洛阳网青年驿站运营经验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 18:08

　　青年驿站扮靓城市，青春洛阳蓬勃新生。昨日下午，共青团信阳市委书记陈建国带队到洛阳日报报业集团，观摩学习洛阳青年驿站的建设与运营经验。

　　信阳市委组织部人才工作科科长李锋一起来洛观摩学习。共青团洛阳市委书记李华敏，洛阳日报报业集团编委、洛阳网执行总编辑刘宏波等陪同。

　　陈建国一行先后参观了洛阳网采编大厅、洛阳日报报业集团“中央厨房”，对洛阳日报报业集团全媒体运营工作表示赞赏。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事关暑期出游和来（返）洛！洛阳疾控...
  • 电视更智能了，老人想看电视却更难了
  • 洛阳加快推进投资项目承诺制改革 实现...
  • 洪水来了，如何寻找应急避难场所？
  • 伪造结婚证骗提公积金 追究法律责任没...
  • 以案释法：叔叔、侄女因遗产继承对簿公堂
  • 原社区卫生服务中心停业 该去哪儿免费...
  • 规划建设社区体育公园120个！洛阳“十...
  • 市政协十三届二十五次常委会会议召开
  • “体育大游园”活动启动 洛阳市民欢乐...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    “官方带娃”来袭，暑...
    防汛演练提升应急能力...
    河洛孔祠：传承孔子儒...
    涧西区长安路二社区邻...
    精彩热帖

    不畏高温的洛轴人

    荷叶

    七月荷花

    燕鸥
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605