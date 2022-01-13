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洛阳市政府与国家开发银行河南分行签署《“十四五”全面深化合作开发性金融合作备忘录》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 15:49

市政府与国家开发银行河南分行签署《“十四五”全面深化合作开发性金融合作备忘录》
用好开发银行资金支持
不断开创政银战略合作新局面
欧阳卫民、江凌致辞 周清玉、徐衣显等参加

　　6月30日，市政府与国家开发银行河南分行签署《“十四五”全面深化合作开发性金融合作备忘录》，标志着我市与国家开发银行的合作迈上新台阶。

　　国家开发银行党委副书记、行长欧阳卫民，市委书记江凌分别致辞并鉴签。国家开发银行党委委员、副行长周清玉，首席业务官、发展部总经理刘培勇，办公室主任周荣卫出席签约仪式。市长徐衣显与国家开发银行河南分行行长马东祺代表双方签约。

　　欧阳卫民在致辞时说，作为党领导下的开发性金融机构，国家开发银行深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要指示精神，不断加大对河南及洛阳重点领域、重大项目的支持力度，为重点领域、薄弱环节发展提供了中长期投融资支持和综合金融服务。“十四五”时期，是河南推动高质量发展、加快由大到强的转型攻坚期，也是洛阳推动中原城市群副中心城市建设、拓展发展空间、提升发展能级的重要战略机遇期。洛阳是国家开发银行在河南省首个实现政银合作的城市，开发银行高度重视与洛阳的战略合作，将全面对接河南“十大战略”和国家、河南、洛阳“十四五”规划重大项目，围绕洛阳“建强副中心、形成增长极”的目标，聚焦重大基础设施建设、城市提质升级、制造业高质量发展、增进民生福祉等重点领域，持续加大资源倾斜和政策支持，为洛阳经济社会高质量发展作出开发性金融新的更大贡献。

　　江凌代表洛阳市委市政府对签约表示祝贺，对开发银行长期以来对洛阳发展的关心支持表示由衷感谢。他说，洛阳是全国第三个、河南第一个与开发银行实现政银合作的城市，开发银行河南分行成立以来，先后4次与洛阳签订开发性金融合作协议，在洛阳城市建设、产业发展、脱贫攻坚、棚户区改造等领域累计投放资金856亿元，有力助推洛阳经济社会发展。此次合作备忘录的签署，契合党中央稳住经济大盘决策部署的重要要求，必将有力推动洛阳与开发银行的战略合作向更高水平、更宽领域、更深层次不断迈进。洛阳市委市政府将以最大诚意、务实举措推进合作，聚焦重点领域，组建工作专班，梳理项目清单，加强风险管控，切实用好开发银行开发性金融支持，确保发挥最大综合效益。

　　根据签署的合作备忘录，双方将积极发挥洛阳市政府组织协调优势和国家开发银行河南分行中长期投融资综合服务优势，进一步强化全方位合作，建立长期、稳定、共赢的全面战略合作伙伴关系。开发银行河南分行将围绕洛阳文旅文创、城市提质、新型城镇化、乡村振兴、先进制造业等领域，积极发挥开发性金融功能作用，为洛阳市“十四五”经济社会发展重大战略提供规划融智服务、为重大项目实施提供综合金融服务、为各类资金投资洛阳市提供融资引导。

　　6月30日至7月1日，欧阳卫民一行还深入我市企业、重点项目一线考察调研，到中钢洛耐科技股份有限公司、中信重工、洛阳LYC轴承有限公司、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛阳市规划展示馆等地实地察看有关工作开展情况，对细化实化洛阳与开发银行合作事宜提出要求。

　　国家开发银行河南分行副行长刘建梅，洛阳市领导王军、孙延文、张玉杰、牛刚等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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