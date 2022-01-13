洛阳与国家开发银行河南分行签约 最新最全解读来了！

6月30日，洛阳市委市政府与国家开发银行举行工作会谈，洛阳与国家开发银行河南省分行签署《“十四五”全面深化合作开发性金融合作备忘录》。按照协议，开发银行将着力发挥特色优势，给予洛阳金融支持。此次合作重点领域有哪些？

6月30日，洛阳市委市政府与国家开发银行举行工作会谈，洛阳与国家开发银行河南省分行签署《“十四五”全面深化合作开发性金融合作备忘录》。按照协议，开发银行将着力发挥特色优势，给予洛阳金融支持。此次合作重点领域有哪些？

按照双方签署的合作备忘录，洛阳与开发银行将建立长期、稳定、共赢的全面战略合作伙伴关系，聚焦洛阳“产业发展、城市提质、乡村振兴”三项重点工作，进一步发挥洛阳市政府组织协调优势和开发银行河南分行中长期投融资综合服务优势，不断扩展和深化多领域、多层次的合作。

下一步，开发银行河南分行将立足开发性金融机构定位，为洛阳市“十四五”经济社会发展重大战略提供规划融智服务，为重大项目实施提供综合金融服务，为各类资金投资洛阳市提供融资引导，着力实现共赢发展。

——关键词：将系统性融资理念融入规划过程

坚持规划先行合作理念，重点围绕洛阳“十四五”规划实施文旅文创、新型城镇化、城市有机更新、制造业高质量发展、乡村振兴、健康养老、科技创新等方面开展深度规划合作。开发银行河南分行将为洛阳“十四五”规划的重大项目的推进实施提供金融服务支持，共享洛阳市经济社会发展重点项目储备资源，调动行内外专业力量、信息资源，将系统性融资理念融入相关规划编制过程，积极参与编制重点专项融资方案，从源头上做好项目融资方案的设计论证，全面提升项目融资保障能力。

——关键词：助力重大基础设施建设

开发银行河南分行将发挥融资主力行作用，锚定洛阳市作为国家综合交通枢纽城市的定位，重点支持高速公路、高铁、机场改扩建、城市快速路等重点交通项目，进一步提升洛阳城市的枢纽功能，强化对国家重大战略的支撑作用。同时，积极助力抽水蓄能电站建设，提升能源储备调节能力。

——关键词：助力城市提质升级

以补短板、惠民生为重点，聚焦群众反映强烈的问题，创新融资模式，重点支持洛阳城市更新、老旧小区改造、保障性租赁住房、退城入园等项目，助力洛阳市完善城市功能区布局、加快城市基础设施建设、推动新产业新业态融合发展，走好内涵式发展之路。

——关键词：助力文旅文创发展

围绕“隋唐洛阳城大遗址保护工程”打造独具魅力的隋唐文化标识，重点支持隋唐洛阳城保护展示、国家级大遗址保护示范区建设、隋唐大运河文化带建设等领域的项目，更高水平推动洛阳文化遗产的保护、传承、创新。

——关键词：助力制造业高质量发展

开发银行河南分行将着力发挥优势，统筹用好科技创新和基础研究专项贷款、制造业中长期贷款等金融工具，大力支持洛阳龙头企业、高科技产业园区建设等工作，助力洛阳打造全国先进制造业基地，不断擦亮洛阳制造业这张“当家产业”名片。

——关键词：助力乡村振兴

结合开发银行正在推进的“百县千亿”项目，把推进洛阳各县域垃圾、污水处理作为服务黄河流域生态保护和高质量发展的切入点和重要抓手，谋划支持一批基础性、长远性、战略性乡村振兴重大工程，大力支持洛阳乡村垃圾污水综合治理、中心集镇的公共服务和基础设施等领域项目建设。同时，还将加大对洛阳教育、医疗、养老产业等民生领域的支持。

此外，开发银行还将与洛阳在国有企业市场化转型方面拓展合作。据悉，开发银行河南分行将积极支持洛阳各级投融资公司的市场化转型，助力政府通过注资、注产、授予特许经营权等方式，做优做强融资平台，实现传统融资平台向城市运营商的转型，提升投融资公司的市场化经营能力，更好为洛阳建设发展提供支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李东慧）