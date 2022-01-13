为应对降水天气，洛阳城市隧道等地防汛物资已到位

眼下洛阳正值汛期，根据市气象局预报，22日下午到23日，我市将有一次降水天气过程，局地有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气；从26日开始，我市还将出现一次明显强降雨天气过程。

眼下洛阳正值汛期，根据市气象局预报，22日下午到23日，我市将有一次降水天气过程，局地有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气；从26日开始，我市还将出现一次明显强降雨天气过程。

为应对即将出现的降水天气过程，我市城市管理部门提前部署，目前城市隧道、泵站、地下空间、易涝路段等区域和点位，值守人员和防汛物资均已配备到位，市区一旦出现强降水，各责任部门将按《洛阳市城市排水防涝应急预案》进行有序处置。

市市政集团有关负责人介绍，该集团严格落实“人等雨”制度和“四级预警响应”措施，目前市区范围内重点监控的易涝路段、地下人行通道、隧道和涵洞均安排有专人24小时值守，各类警示装置、沙袋和排水设备也已配备到位。同时，密切关注天气变化，要求值守人员在强降水到来前打开雨水口箅子、检查井盖，安放警示架，做好增大收水量准备。当路面积水超过30厘米时进行交通管制，引导车辆和行人绕行。此外，我市城市管理部门采购的大型“龙吸水”和应急发电车等设备也已准备就绪，可随时调度到需要的地方。

泵站在城市排水防涝中起着重要作用。市城市管理局有关负责人介绍，早在今年4月底前，全市所有排涝泵站均已完成全面检修和清淤工作；目前城市区50座排涝泵站严格落实24小时值班制度，200台水泵总排水能力达到每秒140.77立方米，河道沿岸雨水管网闸门也已进入预开启状态，可保证随时打开，保障市政道路雨水顺利排放。

记者还了解到，今年，市城市管理局加强应急救援队伍建设，在全省率先组建了13支执法应急救援队伍、10支排水防涝专业队伍及供水、供气、供热、供电等城市生命线工程专业抢险队伍和园林绿化、路灯照明、环卫等城市运行抢险队伍，确保当出现汛情时可第一时间赶赴现场抢险作业。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)

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