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洛阳今年春季气候有这些特点：提前21天入春 平均降水偏少65%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.09 18:23

　　9日，洛阳市气象局发布《洛阳2022年春季气候影响评价》，对今年洛阳春季气候特点和主要天气气候事件进行分析。

　　●平均气温16.4℃，栾川最低、偃师最高

　　今年春季(3月至5月)，全市平均气温16.4℃，较常年同期偏高1.0℃，比去年同期偏高0.7℃。各县区中，栾川平均气温最低(14.7℃)，偃师最高(17.6℃)。按月来看，3月全市平均气温11.4℃，4月17.3℃，5月20.6℃。

　　季极端最高气温为32.7℃(栾川)至36.4℃(伊川)，除栾川、洛宁、嵩县外，其他县区均超过35℃。季极端最低气温为-2.3℃(伊川)至2.6℃(偃师)。

　　●平均降水量45.4毫米，比去年同期偏少65%

　　今年春季，全市平均降水量45.4毫米，较常年同期显著偏少64%，比去年同期偏少65%，为有气象记录以来的第三少。各县区中，偃师季降水量最少(33.2毫米)，栾川最高(85.6毫米)。按月来看，3月全市平均降水量10.1毫米,偏少59%；4月22.9毫米，偏少42%；5月全12.4毫米，异常偏少80%。

　　今年春季，全市降水过程共10次，虽然降水过程不少，但降水量小，最大降水过程出现在4月28日，全市平均降水量14.6毫米。

　　●平均日照610.3小时，比去年同期偏多108.5小时

　　今年春季，全市平均日照时数为610.3小时，较常年同期偏多21.1小时，比去年同期偏多108.5小时。各县区中，栾川季日照时数最少(561.3小时)，新安最多(651.1小时)。就日照异常度而言，属于正常。按月来看，3月全市平均日照时数为152.2小时，4月213.3小时，5月244.8小时。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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