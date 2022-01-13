短时强降水、雷暴大风、冰雹……洛阳将迎强对流天气

20日下午，记者从洛阳市气象局获悉，未来一周，洛阳以晴热天气为主，最高气温普遍在37℃以上，午后到傍晚多局地阵雨或雷阵雨。

20日下午，记者从洛阳市气象局获悉，未来一周，洛阳以晴热天气为主，最高气温普遍在37℃以上，午后到傍晚多局地阵雨或雷阵雨。22日前后，受高空低槽东移和副高影响，全市有分布不均匀的阵雨或雷阵雨；26日到27日，受西南涡东北移影响，有一次明显降水天气过程。具体预报如下：

今天夜里到明天白天，全区晴天间多云，偏南风2级～3级，最低气温22℃～24℃，最高气温36℃～38℃。

明天(21日)夜里到后天(22日)白天，全区多云转阴天，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部大雨或暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏南风2级～3级，最低气温24℃～26℃，最高气温36℃～38℃。

23日(周四)：阴天转多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温28℃～37℃。

24日(周五)：晴天间多云，气温25℃～40℃。

25日(周六)：多云转阴天，夜里南部山区有阵雨或雷阵雨，气温24℃～40℃。

26日(周日)：阴天，有中阵雨或雷阵雨，气温27℃～36℃。

27日(周一)：中阵雨或雷阵雨停止转多云，气温27℃～38℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)