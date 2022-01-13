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强降水要来了！洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 15:25

　　21日15时，洛阳市气象局发布重要天气报告，通报未来一周全市降水情况及影响建议。

　　受西太平洋副热带高压西伸北抬和高空低槽东移影响，22日下午到23日，洛阳市将有一次降水天气过程，雨量分布不均，局地对流性强，有短时强降水(最大小时雨强30～50mm/h)、雷暴大风(8级～10级)、冰雹等强对流天气，主要降水时段在22日傍晚到23日。26日，副热带高压再次西伸北抬，与西风带东移低涡共同作用，26日开始洛阳市将出现一次明显的强降雨天气过程。需重点关注强降水及雷暴大风、冰雹等强对流天气引发的次生衍生灾害，做到抗旱防汛两手抓。

　　天气预报

　　21日(周二)：晴天到多云，局部地区(洛宁、栾川、嵩县)有阵雨或雷阵雨，气温26℃～39℃。

　　22日(周三)：多云到阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部(新安、孟津、宜阳、洛宁、栾川、嵩县)大雨或暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，气温27℃～38℃。

　　23日(周四)：阴天到多云，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部(栾川、嵩县、汝阳)大雨或暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温25℃～37℃。

　　24日(周五)：晴天间多云，气温25℃～40℃。

　　25日(周六)：晴天到多云，夜里南部山区有阵雨或雷阵雨，气温27℃～39℃。

　　26日开始，洛阳市还有一次明显的强降雨过程，由于预报时效较长，存在一定的不确定性，请关注最新预报信息。

　　影响与建议

　　1. 22日下午到23日的降水过程伴有分散性强对流天气，需关注短时强降水、雷暴大风、冰雹等灾害性天气及衍生灾害的影响。

　　2. 26日开始，洛阳市将出现一次明显的强降雨天气过程，需关注强降水及其引发的山洪地质灾害及中小河流洪水。

　　3. 21日-25日，洛阳市仍有持续高温天气，需关注其对电力、交通和群众生产生活的不利影响。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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