珠海这样建设青年友好型城市（他山石）

日前，洛阳市考察团到珠海考察期间，先后到横琴粤澳深度合作区、中海富华里、珠海城市阳台、梅华城市花园等地，察看创新创业平台建设、特色商业综合体规划建设、年轻化业态引进、社区体育公园建设运营等情况。

珠海城市阳台夜景

发力打造“青春之城活力之都”城市IP，是珠海喊出的口号。

日前，洛阳市考察团到珠海考察期间，先后到横琴粤澳深度合作区、中海富华里、珠海城市阳台、梅华城市花园等地，察看创新创业平台建设、特色商业综合体规划建设、年轻化业态引进、社区体育公园建设运营等情况。

近年来，珠海加快建设青年友好型城市，不断健全青年人才引进培养机制，着力提升青年服务水平，以便捷交通网络吸引青年、以千亿产业集群会聚青年、以重大发展平台留住青年，聚集了大批年轻人才。在建设青年友好型城市方面，珠海有不少经验值得我们借鉴。

看业态借力大湾区发展机遇，风口产业吸引人才聚集

来到珠海，就是珠海人。这是珠海着力塑造的开放、包容的城市气质。

进入新时代以来，珠海把发展经济的着力点放在实体经济上，加快构建现代产业体系，加快构建集成电路、生物医药、新能源、新材料、高端打印设备等五大千亿级规模的风口产业集群，全力做大做强产业。

同时，珠海充分运用横琴粤澳深度合作区等重大平台，加快打造横琴·澳门青年创业谷，设立港澳科技成果转化基地，吸引更多澳门青年来珠学习、就业、生活，促进珠澳青年广泛交往、全面交流、深度交融，为青年开拓创新厚植土壤。

去年以来，珠海与澳门青联建立常态化、制度化联系机制，推广建设“大湾区青年家园”，完善信息咨询、个案支援、成长发展等“一条龙”服务体系，为港澳青年来珠实习就业和创新创业“搭台搭梯”。

对人才的尊重、对产业的谋划、对营商环境的重视，在很大程度上成就了今天的珠海。珠海不断健全人才引进培养机制，着力提升人才服务水平，以便捷交通网络吸引人才、以千亿级产业集群会聚人才、以重大发展平台留住人才。

据统计，近5年来，珠海新增常住人口数量仅次于深圳，居广东第二位。珠海高端人才总量已位居广东省地级市前列。