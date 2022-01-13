洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

央视点赞！这项“洛阳创新”持续保障国家粮食安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.20 11:32

　　19日，记者从国家农机装备创新中心获悉，继8日创新成果亮相央视《新闻联播》后，近日，由该中心研发的粮损测试验证系统又登上央视新闻频道《新闻直播间》节目，再次在央视舞台唱响“洛阳创新”。

　　本月16日下午的《新闻直播间》，以“在希望的田野上·三夏时节”为主题，重点报道了日前在洛阳偃师区高龙镇逯寨村开展的粮损机械测试活动。在此次测试中，国家农机装备创新中心粮损机械测试验证系统成功完成任务，在国内首次实现人工测试向机械化自动化转变，不仅提高了测试效率，极大地满足机收损失率测试准确性的需求，还能够有效避免人为因素的干扰。

　　在农业农村部农业机械化总站统一指导下，国家农机装备创新中心今年“三夏”期间分别在襄阳、洛阳两地开展了谷物收获机械粮损测试验证系统实验验证和作业情况评价，通过详细精准的数据分析，进一步丰富了收获机械在粮损方面的各类参数，对制定收获机械作业质量标准起到推动作用，有利于进一步减少粮食收获环节损失，持续保障国家粮食安全。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 姜文君）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
    学会这三招，拍夏日荷花
        近日，洛阳多处公园内荷花盛开。竞相绽放的荷花，吸引了不少市民前来观赏。那么，该如何拍出优美的夏日荷花...
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
    		•  
    新闻排行
  • 河南省文旅文创融合创新基地（洛阳）揭牌
  • 河南省文化旅游投资集团在洛挂牌
  • 壮观！黄河小浪底开闸调水调沙【高清图】
  • 战高温保进度！洛阳跑出项目建设“加...
  • 洛阳高温天气将持续一周 请做好防暑降温
  • 洛阳市委政研室与省直单位开展青年干...
  • 全省首批乡村康养旅游示范村创建单位...
  • 龙门石窟最新纪录片今日亮相央视
  • 夏至景美 荷塘觅凉【高清图】
  • 刘奇葆率队来洛 开展贯彻落实中央政协...
    		•
    百姓呼声
    牡丹大道定鼎门街口建变电站合规吗？
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    精彩图片
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    壮观！黄河小浪底开闸...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    为“荷”而来

    河洛江南插秧忙

    水天一色

    一日之计在于晨
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605