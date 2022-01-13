央视点赞！这项“洛阳创新”持续保障国家粮食安全

19日，记者从国家农机装备创新中心获悉，继8日创新成果亮相央视《新闻联播》后，近日，由该中心研发的粮损测试验证系统又登上央视新闻频道《新闻直播间》节目，再次在央视舞台唱响“洛阳创新”。

19日，记者从国家农机装备创新中心获悉，继8日创新成果亮相央视《新闻联播》后，近日，由该中心研发的粮损测试验证系统又登上央视新闻频道《新闻直播间》节目，再次在央视舞台唱响“洛阳创新”。

本月16日下午的《新闻直播间》，以“在希望的田野上·三夏时节”为主题，重点报道了日前在洛阳偃师区高龙镇逯寨村开展的粮损机械测试活动。在此次测试中，国家农机装备创新中心粮损机械测试验证系统成功完成任务，在国内首次实现人工测试向机械化自动化转变，不仅提高了测试效率，极大地满足机收损失率测试准确性的需求，还能够有效避免人为因素的干扰。

在农业农村部农业机械化总站统一指导下，国家农机装备创新中心今年“三夏”期间分别在襄阳、洛阳两地开展了谷物收获机械粮损测试验证系统实验验证和作业情况评价，通过详细精准的数据分析，进一步丰富了收获机械在粮损方面的各类参数，对制定收获机械作业质量标准起到推动作用，有利于进一步减少粮食收获环节损失，持续保障国家粮食安全。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 姜文君）