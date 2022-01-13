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大众思皓洛阳义品堂众德慧总店盛大开业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.06.18 19:40

　　6月18日下午，洛阳洛龙区众德慧汽车广场，大众思皓义品堂众德慧总店举行了盛大的“潮美约惠季”开业活动。在热闹的歌舞表演中，拉开了本次活动的序幕，现场团购抽奖、潮车体验，互动分享等，环节十分丰富。

　　多位行业大咖和官方媒体共同出席了本次盛会，致辞剪彩，一同见证这一辉煌时刻！

洛阳义品堂众德慧总店总经理张国伟致辞，欢迎现场来宾
江淮汽车集团股份有限公司副总工程师、思皓新能源乘用车公司总经理夏顺礼致辞，祝福开业活动
　
　洛阳众德慧汽车公园董事长余海峰，祝福开业活动
嘉宾共同剪彩，合影留念

　　思皓品牌是由江汽集团与大众集团合资，于2018年4月发布的，是大众旗下十三个品牌之一，也是最年轻的新能源汽车品牌。

　　思皓定义了全新的未来驾驶方式，创造出别具一格的出行理念，秉承大众制造标准，打造极致操控体验；更有科大讯飞语音识别功能，搭载支持情绪感知的AI科技,为新生代用户群带来极致品质与智能体验。

　　大众思皓义品堂众德慧总店位于洛龙区众德慧汽车广场，是洛阳市总店，经营面积近千平，涵盖车型众多。

　　展厅内重点亮相的E10X花仙子是目前思皓热销爆款车型，E10X采用科大讯飞专属定制3.0系统等新科技配置。一体式LED大灯、双C型熏黑尾灯，头灯标配卤素远近光灯，勾勒出充满线条感的视觉效果。

EX10车主郑立强在活动现场进行了潮车分享和使用心得
　　洛阳义品堂众德慧总店销售总监潘石凯现场发布购车优惠政策，十三重礼答谢贵宾，叠加新能源汽车补贴，优惠力度大，欢迎广大市民到店试驾。

　　大众思皓始终陪伴年轻一代用户找寻自己的内心世界，发现生活中的发光时刻。面对崭新未来，义品堂思皓将扎根洛阳市场，服务洛阳大众，为更多的消费者带来专业、便捷、高品质的行业服务，不忘初心，持续前行。（徐佳音 刘洋瑞 文/图 统筹：李云天）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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