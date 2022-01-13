昨日下午，全市“能力作风建设年”活动推进会议召开，认真落实省委、市委开展“能力作风建设年”活动部署要求，总结交流经验，分析存在的问题，安排部署工作，引导和推动全市党员干部进一步坚持问题导向、强化“答卷”意识，以更大力度提能力、转作风，确保活动走深走实、工作争先出彩。

全市“能力作风建设年”活动推进会议召开

以更大力度持续提升能力转变作风

推动全局性重点工作取得更大突破

江凌讲话 杨骁主持 吴中阳、杨炳旭出席

昨日下午，全市“能力作风建设年”活动推进会议召开，认真落实省委、市委开展“能力作风建设年”活动部署要求，总结交流经验，分析存在的问题，安排部署工作，引导和推动全市党员干部进一步坚持问题导向、强化“答卷”意识，以更大力度提能力、转作风，确保活动走深走实、工作争先出彩。

市委书记江凌出席会议并讲话。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议。吴中阳、杨炳旭及在洛相关市级领导等出席会议。

江凌指出，深入开展“能力作风建设年”活动，是省委着眼持续加强干部队伍建设、着力推进全局工作作出的重要工作部署。今年以来，我市认真落实省委部署要求，深入推进“能力作风建设年”活动，全市党员干部干事创业的积极性明显提升，领导干部的思维观念明显转变，市委确定的全局性重点工作取得明显突破，“能力作风建设年”活动取得了显著成效。同时也要看到，我市在能力作风建设上还存在不少问题，必须始终坚持问题导向，以更大力度持续提升能力、转变作风，有效推动全局性重点工作取得更大突破。

江凌强调，持续抓好能力作风建设，必须深度研究工作。要把工作研究透，紧盯重点领域，结合工作实际，转变思维理念，努力把问题想透彻、弄明白，真正抓好点、走对路。要善于在操作层面研究问题，市委常委班子带头树牢“领导干部要善于抓大事，大事必须抓具体”理念，各级领导干部发挥好经验优势、视野优势，更加注重在操作层面部署工作、解决难题，推动市委市政府既定部署要求落实落细。要多到一线解决问题，深入基层、深入一线，倾听群众呼声，了解真实情况，发现存在的问题，寻求破解之策，带动广大干部把工作抓具体、抓深入、抓到位。

江凌指出，持续抓好能力作风建设，必须善于攻坚克难。要有直面困难的担当，聚焦市委部署的关键性、战略性、全局性工作，迎难而上、担当作为，千方百计克服困难，以能力大提升、作风大转变为加快建强副中心、形成增长极增势赋能。要善用各种资源，既要积极主动加强与国家、省有关部门沟通汇报，持续加大向上争取资源的力度，又要善用各种资源，用活用好市场化手段，积极引入社会化力量，更好整合各类资源，努力在发展上实现赶超和领先。要扭转把关思维，强化服务意识，在深入研究政策的基础上，积极转变路径、透通瓶颈，努力以会干事、能干事、干成事的过硬本领服务保障好全市中心大局。

江凌强调，持续抓好能力作风建设，必须加快补齐能力短板。要提高把握产业风口变化的能力，准确把握新发展阶段的产业发展新动向、新趋势，找准主攻方向和着力点，在发展风口产业上实现更大突破。要提高把握科技创新规律的能力，抓好创新平台建设、创新人才引育、创新资本运作三个关键，走好以创新引领发展之路。要提高把握资本市场运作的能力，更多利用直接融资手段，更加注重培育多层次资本市场，放大资本乘数效应，撬动更多“金融活水”。要提高把握互联网传播规律的能力，用好互联网传播手段，突出移动端、视频化、交互性，扩大城市传播效应，强化正面舆论引导，通过交互传播实现最佳宣传效果。

江凌强调，持续抓好能力作风建设，必须强化督导激励。要建立有效的工作落实机制，严格落实“13710”机制，持续做好月调度工作，以强有力的督查督导解决不作为、慢作为等突出问题，推动问题第一时间解决、工作第一时间落实。要把工作细化到项目上，把市委部署的重点任务转化为年度项目，细化项目清单，坚持结果导向，加强针对性督导，确保项目思维贯穿工作全过程。要实行双向激励导向，既要强化正向激励，探索实施两级评议推荐机制，优先提拔使用实干担当的党员干部，又要强化负向激励，用好末位通报、追究问责等措施，有效激发党员干部担当作为的内生动力。

与会人员集中观看全市“能力作风建设年”活动专题片，洛龙区、宜阳县、洛宁县、市科技局、市住建局、市委农办作典型发言。会议还通报市委2021年度干部选拔任用工作“一报告两评议”结果。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。(洛报融媒·洛阳网 记者 李东慧 孙小蕊)