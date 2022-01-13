洛阳举行应对特大洪涝灾害尾矿库溃坝风险应急处置演练

26日，全省应对特大洪涝灾害应急演练举行。按照省防汛抗旱指挥部统一部署，我市承担尾矿库溃坝风险应急处置演练科目，在栾川县炉场沟尾矿库开展实战应急演练。市委书记江凌在市应急指挥中心调度指挥，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显向省防指报告情况并现场指挥演练。

我市举行应对特大洪涝灾害尾矿库溃坝风险应急处置演练

江凌、徐衣显、杨骁参加

26日，全省应对特大洪涝灾害应急演练举行。按照省防汛抗旱指挥部统一部署，我市承担尾矿库溃坝风险应急处置演练科目，在栾川县炉场沟尾矿库开展实战应急演练。市委书记江凌在市应急指挥中心调度指挥，市长、市防汛抗旱指挥部指挥长徐衣显向省防指报告情况并现场指挥演练。

本次演练以郑州“7·20”量级特大暴雨洪水为模拟场景，按照“实战化、系统化、全要素、重在防”要求进行实战实演。演练中，根据气象“红色预警”，市防指经会商量立即启动防汛应急一级响应，实施停课、停工、停产、停运、停业。经与专家研判，栾川县炉场沟尾矿库“出现”溃坝险情。按照应急预案，我市迅速组织县乡村三级力量，对风险区13个自然村689户2116名群众实施紧急避险转移安置。同时，各方集结9支抢险救援队伍1300余人，调用大型设备全力开展库内排水井堵塞抢险、砌筑应急泄洪道、坝体护坡等抢险工作，快速妥善处置险情。演练各环节衔接顺畅、高效有序，取得圆满成功。

演练结束后，市防指对演练顺利实施、取得预期效果给予了肯定，向各级各有关单位参演人员表示感谢和慰问。就巩固扩大演练成果、全面做好防汛工作，市防指要求，各级各部门各单位要坚持人民至上、生命至上，立足防大汛、抢大险、救大灾，深入贯彻中央、省、市防汛工作部署，锚定“四不”目标，迅速把思想认识、工作状态调整到“汛期档”，全力以赴做好准备，确保全市安全度汛。一要查漏补缺、完善预案。抓住宝贵窗口期，针对重点部位、薄弱环节逐一再推演、再盘点，查漏洞、补短板、强弱项，无缝衔接、完善体系，提高防汛预案科学化、实战化水平。二要磨合机制、拉练队伍。通过演练磨合防汛工作机制，拉练抢险救援队伍，进一步明晰各级各部门防汛责任，精准研判、上下联动、协同高效，提升应急指挥调度水平。三要防范为先、排险除患。全面深入排查风险隐患，分类推进水库、淤地坝、尾矿库等除险加固，加强山洪和地质灾害隐患治理，所有隐患提前整治到位。四要以演备战、以练胜战。结合各单位职责和各行业特点，组织开展一系列系统性、实战性应急演练，积累经验、提升能力，确保大险面前沉着应对、有效应对。五要压实责任、严密闭环。扛牢防汛工作主体责任，压实党政主要领导责任，执行“五级分包”责任制，加强值班值守和巡查检查。

省应急管理厅总工程师胡方敏，市领导杨骁、王军、孙延文、刁国泰、张武清、韩治群等参加演练。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李三旺）