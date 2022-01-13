根据省委统一部署，26日，市委常委班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示，树牢人民至上、生命至上理念，深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，联系思想和工作实际，进行对照检查，开展批评和自我批评，提高防范化解重大风险的意识和能力，以更务实作风统筹好发展和安全，推动洛阳高质量发展迈上新台阶。

市委常委班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会

树牢人民至上生命至上理念

以更务实作风统筹好发展和安全

江凌主持 张越到会指导 徐衣显、杨骁出席 杨炳旭列席

根据省委统一部署，26日，市委常委班子召开郑州“7·20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改专题民主生活会，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示，树牢人民至上、生命至上理念，深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，联系思想和工作实际，进行对照检查，开展批评和自我批评，提高防范化解重大风险的意识和能力，以更务实作风统筹好发展和安全，推动洛阳高质量发展迈上新台阶。

市委书记江凌主持会议并作总结讲话。省纪委副书记、省监委副主任张越到会指导，并进行点评。徐衣显、杨骁出席会议，杨炳旭列席会议。

市委常委会对开好此次专题民主生活会高度重视。会前，市委常委同志按照要求，扎实开展学习研讨，广泛征求意见建议，认真进行谈心谈话，在此基础上，对问题进行系统梳理、深入剖析，提出了整改措施，撰写了班子和个人对照检查材料，为开好本次专题民主生活会奠定了坚实基础。

会议传达了习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要论述和省委书记楼阳生在省灾后恢复重建工作领导小组第二次会议上的讲话精神，通报了本次民主生活会征求意见情况。江凌代表市委常委班子作对照检查，并带头作个人对照检查发言；市委常委逐个进行对照检查，严肃认真开展批评和自我批评，达到了预期效果。

江凌在总结讲话中指出，市委常委班子成员自我批评认真深刻，相互批评严肃诚恳，突出了政治要求，突出了会议主题，突出了举一反三，总体上看这次专题民主生活会开得富有实效。下一步，要把问题整改作为一项严肃的政治任务，对查摆出的问题，认真梳理、建立台账、细化措施、明晰责任，高标准、按节点把整改工作抓实抓细抓到位。

江凌强调，要始终注重政治建设，善于从政治上认识问题、把握问题，始终把“国之大者”放在心上、抓在手上，创造性推动习近平总书记重要指示和党中央、省委决策部署在洛阳条条落实、件件落地、事事见效，永葆绝对忠诚的政治本色。要始终强化风险意识，统筹好发展和安全，既要自觉扛牢责任，又要强化压力传导，压紧压实各级党委政府领导责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，扎实做好今年防汛工作，不断提高本质安全水平，坚决守牢安全底线。要始终扭住第一要务，深入贯彻落实国家、省稳增长的系列部署要求，把握契机，用好政策，争取新上一批稳增长、惠民生、打基础、利长远的优质项目，有效应对经济下行压力，确保经济运行在合理区间，在新一轮区域竞争中争取更大主动。要始终做到务实担当，从市委常委班子做起，带头紧盯“三项重点工作”，着力破解落实力度不够、推进效果不理想等突出问题，养成深入研究工作的习惯，努力形成工作闭环，大力营造务实重干、勇于担当的浓厚氛围，示范带动全市上下凝聚起重振洛阳辉煌的强大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)