读运河“洛阳故事” 看考古百年成果

昨日，隋唐大运河文化博物馆正式开馆迎客，“国运泱泱——隋唐大运河文化展”“洛阳考古百年成果展”两大重磅展览同时登场，近千件精品文物，讲述了隋唐大运河历史中精彩的“洛阳故事”，展示了河洛大地文明起源和发展脉络。

昨日，隋唐大运河文化博物馆正式开馆迎客，“国运泱泱——隋唐大运河文化展”“洛阳考古百年成果展”两大重磅展览同时登场，近千件精品文物，讲述了隋唐大运河历史中精彩的“洛阳故事”，展示了河洛大地文明起源和发展脉络。本网选取部分精品文物，讲述文物背后的故事。

东罗马拜占庭金币

东罗马拜占庭金币

一枚异域钱币的“万里长征”

●时代：北魏

●出土地：涧西区北魏节闵帝元恭墓

●展出位置：一楼临时展厅

这枚金币是我国为数不多通过专业考古发掘出土的东罗马拜占庭金币。该金币品相完好，正面是东罗马帝国皇帝阿纳斯塔修斯一世的正面像，背面是手持十字架的维多利亚女神立像，其边缘有被故意剪去的痕迹，专家推测，其很可能被人把玩过一些年月。

阿纳斯塔修斯一世铸造金币的时间为公元491年至518年，北魏节闵帝元恭下葬的时间则是公元532年。因此，从理论上来说，这枚金币最短用了14年，从今天的土耳其一带“走”了上万公里到达洛阳，最终进入皇帝大墓。这枚小小的异域钱币，再次印证了丝绸之路的历史悠久。