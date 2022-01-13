河南省公布首批数字化转型典型应用场景 洛阳10个项目入选

记者25日从洛阳市发改委获悉，河南省公布首批数字化转型典型应用场景，确定了109个项目，其中洛阳市有10个项目入选。

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记者25日从洛阳市发改委获悉，河南省公布首批数字化转型典型应用场景，确定了109个项目，其中洛阳市有10个项目入选。

据悉，为加快实施数字化转型战略，推动数字河南建设，根据省政府推进智能化应用场景行业全覆盖的安排部署，省发改委按照推广一批、创建一批、培育一批的原则，组织开展了全省数字化转型典型应用场景申报工作。经有关部门和各市推荐、省数字经济发展领导小组办公室评估，我省在智能制造、智慧能源、数字农业、智慧文旅、智慧物流、智慧城市、公共服务、数字治理、智慧交通、智慧生态等10个领域选择了109个项目，作为全省第一批数字化转型典型应用场景。