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西工区将聚焦255个重点项目 全年完成投资320亿元以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.26 11:01

　　记者从25日闭幕的西工区两会获悉，今年该区将聚焦风口产业，滚动实施“三个一批”，全力推进总投资1181.7亿元的255个重点项目，全年完成投资320亿元以上，其中省市重点项目完成投资110亿元以上。

　　西工区政府工作报告明确，今年该区将围绕主导产业图谱，力争引进亿元以上产业项目30个以上，10亿元以上项目5个以上；紧盯风口产业谋划项目，保持动态储备招商项目不少于100个。为贯彻市委“136”工作举措，西工区还将围绕风口产业转型，纵深推进“工业强区”，加速传统产业升级，推动新兴产业壮大，培育优质企业做强，加快建设全市现代化工业新城区。

　　为引进更多优秀青年人才，今年西工区出台《西工区人才引进和认定支持办法》《西工区打造全市青年创新创业核心区行动方案》，设置3000万元人才奖励资金，着力引进科技创新人才、青年创业人才等1000人以上，创业团队100个以上，首批认定高层次人才260余名，已发放奖金800余万元。同时，该区还将大力引进培育创新型企业，对首次通过认定的高新技术企业，在省市奖励政策基础上，给予20万元一次性奖励；对新引进的高新技术企业，给予20万元一次性落地补助和连续两年每年10万元奖励。通过国家科技型中小企业评价的企业，按市区两级政策最高可获5万元奖励。区内创新载体引进培育国家科技型中小企业和高新技术企业，根据成效给予奖励。

　　在青年友好型城市建设方面，西工区还将筹集筹建保障性租赁住房1000套，投放青年公寓300套以上，用好青年驿站资源，满足青年人才居住需求；加快建设青年主题游园，建成6个社区体育游园，打造“15分钟青年休闲环”。

　　今年，西工区将全力推进洛阳智能科技产业园二期、国家合成生物技术创新中心洛阳成果转化示范基地等项目建设，年底前建成投入使用；力争丹尼斯大卫天地商业综合体“十一”试运营，新亚洲1914主题街区年底开业；5月启动洛阳旅社等地块改造，加快火车站地区综合整治提升进度。

　　为彰显“历史文化游”内涵底蕴，西工区还将继续加强周王城广场、西工小街周边文化氛围再提升，打造周文化洛阳新地标；助推九洲池《唐宫乐宴》、上阳宫《武皇盛典》、王城公园历史情景剧等沉浸式文化盛宴。此外，西工还将启动华南虎繁育基地项目建设，推进红山野生动物园建设。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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