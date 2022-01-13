洛阳召开专项债券资金支出进度及项目谋划工作推进会

昨日，我市召开专项债券资金支出进度及项目谋划工作推进会。会议通报了全市专项债券资金支出进度、2022年地方政府专项债券项目谋划等情况，要求各县区加大谋划力度，充分发挥债券资金稳增长、扩投资、补短板的积极作用，确保各项工作取得实效。

昨日，我市召开专项债券资金支出进度及项目谋划工作推进会。会议通报了全市专项债券资金支出进度、2022年地方政府专项债券项目谋划等情况，要求各县区加大谋划力度，充分发挥债券资金稳增长、扩投资、补短板的积极作用，确保各项工作取得实效。 昨日，我市召开专项债券资金支出进度及项目谋划工作推进会。会议通报了全市专项债券资金支出进度、2022年地方政府专项债券项目谋划等情况，要求各县区加大谋划力度，充分发挥债券资金稳增长、扩投资、补短板的积极作用，确保各项工作取得实效。 市委常委、统战部部长、副市长李新建在会议上指出，专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，在带动扩大有效投资、稳定宏观经济等方面发挥着重要作用。各级各部门要提高思想认识，坚持问题导向和结果导向，进一步改进工作，提升资金使用绩效，促进经济社会健康持续发展。 李新建强调，要强化风险意识，稳妥化解存量隐性债务，完善常态化监测机制，健全责任追究机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。要锚定国家、省、市重大规划，聚焦重点领域，扎实做好项目谋划储备，提高项目方案编制质量。要坚持结果导向，坚持高标准、严要求推进专项债券资金支出工作，进一步加快资金支出进度，坚持上下联动，形成工作合力，及时解决堵点、难点问题，强化工作落实，加大督导指导力度，确保按时间节点要求完成各项任务，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献强大力量。 会议邀请招商银行郑州分行有关专家就专项债券政策案例进行了现场培训解读。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 李延明）