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偃师商城博物馆：穿越夏商之旅 一眼惊艳千年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 21:08

　　仿古宫殿建筑群，古朴典雅；院内苍松翠柏，古香古色……近日，记者在洛阳市偃师商城博物馆看到，“夏商王都文明展厅”及石刻艺术长廊，彰显着泱泱华夏“最早的中国”的辉煌历史。

　　“该馆分为夏商文明展厅、石刻艺术长廊和临时展厅。”偃师商城博物馆相关负责人说，该馆集夏商文明研究、展陈、宣传为主的历史性专题类博物馆，对中国早期文明的起源、国家的形成、城市的规划与发展等方面有着极其重要的历史研究价值。

　　走进夏商王都文明展厅，游走在历史长河中，让人仿佛经历了一次穿越之旅。

　　这里有夏商时期两座重要的都城遗址——夏都斟鄩(偃师二里头文化遗址)和商都西亳(偃师商城遗址)；以两大都城出土遗存为依托，形象直观地反映了两朝王都的城市规制、王权的象征以及当时人们生产、生活的状况。

　　在展厅中，青铜器、玉器、石器、陶器、骨器、绿松石器……这些从历史中走来的造型或古朴、或精美的文物，夹裹着尘封的泥土气息，饱含着岁月的韵味；不仅折射夏商王都的政治、经济、军事、文化艺术水平，还对研究中国古代文明的肇始和城市的兴起、城市的发展等提供了弥足珍贵的资料。

　　最吸引人的是馆藏珍品七孔玉刀，仿佛带您穿越至天子祭天现场，精致的玉刀则成为王权的象征。它造型规整、七孔等距、加工精美；摆脱了原始的琢玉技巧，长达65厘米，表面交叉的阴刻直线构成网状几何纹饰，为玉器阴线纹的工艺奠定基础。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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