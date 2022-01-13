即日起，瀍河区、洛龙区影院暂停开放

记者刚刚从中共洛阳市委宣传部获悉，当前疫情防控形势严峻复杂，为保证人民群众生命安全健康，按照疫情防控部门要求，在老城区影院已经暂停开放的基础上，瀍河区、洛龙区影院即日起暂停开放，避免人员聚集造成疫情传播风险。恢复开放时间另行通知。

记者刚刚从中共洛阳市委宣传部获悉，当前疫情防控形势严峻复杂，为保证人民群众生命安全健康，按照疫情防控部门要求，在老城区影院已经暂停开放的基础上，瀍河区、洛龙区影院即日起暂停开放，避免人员聚集造成疫情传播风险。恢复开放时间另行通知。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 王林艳 文/图)