最新！老城区通报重点区域人员核酸检测结果

为全力保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，老城区于2022年3月24日对西北隅街道办事处重点区域所有人员再次进行了核酸检测，结果均为阴性。
为全力保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，老城区于2022年3月24日对西北隅街道办事处重点区域所有人员再次进行了核酸检测，结果均为阴性。
关于重点区域人员核酸检测结果的通告
为全力保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，我区于2022年3月24日对西北隅街道办事处重点区域所有人员再次进行了核酸检测，结果均为阴性。
当前疫情防控形势依然严峻复杂，广大群众要克服麻痹松懈思想和侥幸心理，自觉服从疫情防控要求，做好个人防护。
洛阳市老城区新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年3月24日
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