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洛阳5个城市区全员核酸检测试剂准备就绪【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.24 16:47

　　25日，洛阳将在涧西区等5个城市区开展全员核酸检测。记者从有关部门获悉，本次核酸检测所需要的核酸提取试剂和病毒采样管全部由本地企业——洛阳恒恩生物科技有限公司生产，目前已全部送达各区相关部门。

资料图

　　该企业相关负责人介绍，22日接到洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部任务后，企业立刻统一调度，组织人员加班加点生产，于23日凌晨完成本次核酸检测需要的13万支核酸提取试剂和病毒采样管。按照20合1混采检测技术(指将采集自20人的20支拭子集合于1个采集管中进行核酸检测的方法)要求，这些试剂可满足260万人次的大规模核酸采样需要。

　　截至24日中午，这些核酸提取试剂和病毒采样管被陆续送至各相关医院、各区卫健委和疾控中心等地，将在25日的5个城市区全员核酸检测工作中大展身手。上述负责人介绍，目前该公司处于满负荷生产状态，日均可生产核酸提取试剂和病毒采样管30万支，积极助力全国疫情防控。

　　洛阳恒恩生物科技有限公司位于洛阳新安县洛新产业聚集区，是专业从事体外诊断试剂研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。新冠肺炎疫情发生以来，该企业负责人夏金光带领公司研发团队，成功开发出CRP、SSA、PCT及一次性病毒采样管、核酸提取试剂并实现产业化，多次向全国各地捐赠检测试剂、防疫物资等，入选河南省疫情防控重点保障物资生产企业。23日8时，由该公司生产的4.38吨防疫物资，经洛阳北郊机场紧急发往吉林，驰援当地疫情防控。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 李金恒 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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