关于25日全员核酸检测 西工区疫情防控指挥部发布最新公告

当前新冠病毒变异毒株传染性、隐匿性强，症状不明显，容易多点散发或集中暴发，为积极应对疫情防控严峻形势，完善我区各项应急准备，提升平急转换应急处置能力，保障人民群众身体健康和生命安全，根据市新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署，经区新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定在我区开展全员核酸检测。

西工区新冠肺炎疫情防控指挥部关于开展全员核酸检测的公告

当前新冠病毒变异毒株传染性、隐匿性强，症状不明显，容易多点散发或集中暴发，为积极应对疫情防控严峻形势，完善我区各项应急准备，提升平急转换应急处置能力，保障人民群众身体健康和生命安全，根据市新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署，经区新冠肺炎疫情防控指挥部研究，决定在我区开展全员核酸检测，现将有关事宜通告如下:

一、检测范围

西工区常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口(不含集中和居家医学观察人员、居家健康检测人员及48小时内接种过新冠疫苗人员)等所有在西工人员，均需进行免费核酸检测。

二、检测时间

2022年3月25日8时至15时。

三、采样地点

采样点分为固定采样点和流动采样点，请居民按照村(社区)工作人员的组织安排，原则上到居住地采样点参加采样，特殊情况可主动到就近采样点参加采样。

四、注意事项

1.希望辖区广大市民按照区指挥部部署，听从办事处(社区、村)、有关单位、部门统一安排，按照规定时间到指定地点有序进行采样。没有通知到的，请主动到就近采样点采样。做到应检尽检，不漏一户、不漏一人。对行动不便等特殊群体，将进行上门采样。符合检测条件但不按要求参加此次全员核酸检测的人员，将被赋黄码。

2.区指挥部将在全区普遍设置核酸检测采样点，请广大市民积极配合，携带好身份证(未办理身份证的用其家人身份证)，服从安排，分区域、分时段前往采样点，尽量选择步行或骑行到达核酸采样点，避免造成交通拥堵。

3.检测时请自觉服从现场工作人员指挥，主动出示健康码，配合测量体温。采集过程中全程佩戴口罩，与他人保持1米以上间隔，不交谈、不聚集，采集完后请立即戴好口罩并有序离开现场。同时做好防寒防雨措施。

4.演练期间部分区域将采取封闭措施，可能会对部分群众生活和交通造成短暂影响，演练结束即恢复正常生产生活秩序，请广大市民予以理解和配合。同时，为避免造成群众不必要的恐慌，广大市民不要驻留聚集围观，不要拍照录像，不要在网络社交媒体随意转发演练现场的相关内容，不造谣传谣。

5.对拒不配合、不支持核酸检测工作或扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员，公安机关将依法追究法律责任。

附件：西工区各街道办事处、社区疫情防控值班电话

西工区新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年3月23日